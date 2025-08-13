14:38
Золотому призеру чемпионата мира по шахматам из КР вручили 200 тысяч сомов

Сегодня в полномочном представительстве президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области состоялась торжественная встреча с 14-летней Эдисой Бердибаевой, завоевавшей золотую медаль на чемпионате мира по шахматам среди школьников, который прошел в США.

Встреча прошла в теплой атмосфере, при этом была наполнена особой гордостью за успех юной шахматистки. Вместе с Эдисой Бердибаевой в ней также приняли участие ее тренеры и наставники по шахматам.

Полномочный представитель Бакытбек Жетигенов, обращаясь к школьнице, отметил, что ее победа — это повод для гордости не только в Иссык-Кульской области, но и для жителей всей нашей страны.

«Эдиса своим упорством, талантом и целеустремленностью вдохновляет тысячи детей и родителей. Она доказала, что если не отступать и прилагать усилия, можно покорить любые высоты», — сказал Бакытбек Жетигенов.

За высокие достижения Эдисе Бердибаевой был вручен сертификат на 200 тысяч сомов, а ее личному тренеру Дамиру Талапкеру — сертификат на 100 тысяч сомов. Также тренеры, внесшие большой вклад в развитие шахматного спорта в регионе, были награждены благодарственными письмами.
