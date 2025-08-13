13:04
В Госагентстве по регистрации авто и водителей отчитались за полгода

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров КР отчиталось о проделанной работе за первое полугодие 2025 года.

На пресс-конференции выступил заместитель директора Госагентства Бакыт Насиров, который рассказал, что основными функциями, которые они предоставляют населению, это:

— регистрация и перерегистрация транспортных средств;

— прием экзаменов и выдача водительских удостоверений;

— лицензирование автошкол;

— изготовление и реализация госномеров.

Эти услуги на территории Кыргызской Республики оказывают 38 территориальных подразделений, из которых 2 отдела предоставляют услуги в круглосуточном режиме без выходных (Межрегиональный и Ошский городской), 4 территориальных подразделения работают без перерывов и в выходные дни (Бишкекский городской, Восточный, Ош-2 и Джалал-Абадский региональный), 1 отдел предоставляет услуги в двухсменном режиме до 01.00 (Аламединский отдел) и на территории Бишкека функционирует отдел выездной регистрации и перерегистрации транспортных средств.

С января по 1 июля 2025 года сотрудниками Госагентства было проведено 425 тысяч 323 операции по регистрации и перерегистрации транспортных средств. Выдано 9 тысяч 152 разрешения на тонирование передних боковых стекол авто, из которых физическим лицам выдано 8 тысяч 996 разрешений, юридическим лицам выдано 150 разрешений и 6 разрешений на нанесение тонировки выдано дипломатическим лицам.

Всего, по состоянию на 1 июня 2025 года, в Кыргызстане зарегистрировано 1 миллион 778 тысяч 901 авто.

Кроме того, с января по июль 2025 года на сдачу теоретического экзамена на получение водительского удостоверения зарегистрировано 308 тысяч 463 кандидата, из которых:

— 48 тысяч 531 кандидат успешно сдали экзамен;

— 174 тысячи 855 человек не сдали экзамен;

— 85 тысяч 77 человек не явились на экзамен.

​На практический экзамен было зарегистрировано всего 123 тысячи 476 кандидатов, из которых:

— 61 тысяча 998 человек успешно сдали практический экзамен;

— 61 тысяча 488 человек не смогли сдать экзамен.

За этот период было выдано 87 тысяч 812 водительских удостоверений, из которых:

— 85 тысяч 816 водительских удостоверений национального образца;

— 1 тысяча 597 водительских удостоверений международного образца;

— 399 водительских удостоверений тракториста-машиниста.
