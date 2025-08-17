Неделя-24. Бишкек теряет деревья, и сноса в парке имени Ататюрка не будет

В 2025-м в столице вырубили около 2 тысяч деревьев. По утверждению главного агронома муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» Жаныбека Жумалиева, только в ходе реконструкции проспекта Чингиза Айтматова снесли около 1 тысячи штук. «Планируется вырубать 600-700 деревьев в год, к сожалению, получается больше из-за реконструкции дорог и строительства объектов. За каждое дерево выплачивают восстановительную сумму, после чего могут снести растение», — пояснил он.

При этом, по данным предприятия, «примерно 50-60 процентов зеленых насаждений в городе отжили свой срок». А вот до 20 процентов саженцев не приживаются в Бишкеке. Согласно программе на этот год, в столице предусмотрена посадка 6,5 тысячи лиственных деревьев, 3,5 тысячи хвойных и около 2,5 тысячи кустарников. Всего на обновление зеленого фонда города может уйти 20-30 лет.

Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Об этом рассказал глава города Айбек Джунушалиев. Он отметил, что нельзя сравнивать ситуацию в парке со сносом объектов в новостройке «Кок-Жар», так как у жителей зоны отдыха есть государственные акты на частную собственность, выданные муниципалитетом. Аннулировать их можно только по решению суда. «Мы пришли к мировому соглашению. В рамках него мы из 24 гектаров возвращаем парку 5 гектаров земли», — рассказал Айбек Джунушалиев.

Кроме того, жители парка имени Ататюрка согласились передать средства на его развитие. На сегодня на территории зоны отдыха построены 68 жилых и 2 многоэтажных и клубных дома. С них мэрия планирует собрать 500 миллионов сомов. Средства направят на реконструкцию парка имени Ататюрка.

Фото МЧС. В Нарынской области обрушился мост

В Нарынской области нашли тело мужчины, который упал в реку вместе с грузовиком после обрушения моста. Инцидент произошел на мосту через реку Нарын по дороге из села Таш-Башат в село Эки-Нарын. Во время проезда тяжелого грузовика мост обрушился, автомобиль с водителем упал в воду. К поисковым работам привлекали 38 спасателей МЧС. Автомобиль вытащили из реки на берег.

В России в тюрьмах находится 1 тысяча 347 граждан Кыргызстана, больше половины за наркопреступления. В первом квартале 2025 года граждане КР совершили в РФ 1 тысячу 429 преступлений.

Международные резервы КР превысили $6,6 миллиарда на конец июля. Они увеличились на $109 миллионов по сравнению с июнем ($6 миллиардов 508,42 миллиона). Ликвидная часть резервов во втором месяце лета составила $6 миллиардов 545,14 миллиона. Месяцем ранее она составляла $6 миллиардов 435,95 миллиона. С начала года валовые международные резервы выросли на $1 миллиард 529,42 миллиона.

В Кыргызстан в январе — июне этого года поступило $1 миллиард 516,9 миллиона денежных переводов. В июне в республику поступило $295,1 миллиона. Основной приток пришелся на страны СНГ — $278,2 миллиона. Из государств дальнего зарубежья объем притока составил $16,9 миллиона. По итогам июня объем денежных переводов из КР составил $34,5 миллиона.

«Мандат за миллион»: Марлен Маматалиев о том, как пройдут выборы Фото 24.kg. Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев 24.kg он подробно объяснил, какие проблемы прошлого закона удалось решить и какие вызовы остаются. В преддверии парламентских выборов депутат ЖК Марлен Маматалиев рассказал, как изменится избирательная система Кыргызстана, почему теперь в одном округе будет не один, а три депутата и каким образом новые правила помогут пресечь продажу мандатов за большие суммы. В эксклюзивном интервьюон подробно объяснил, какие проблемы прошлого закона удалось решить и какие вызовы остаются. ПОДРОБНЕЕ

Кыргызстан в цифровую эпоху: закон, скорость и суверенитет В XXI веке цифровая экономика перестала быть отраслью и стала по аналогии с человеческим организмом «нервной системой» государства и общества. Скорость интернета и устойчивость сетей, правовая среда, международная интеграция определяют сегодня не только развитие бизнеса и госуслуг, но и политическую независимость каждой страны. Кыргызстан по инициативе президента Садыра Жапарова, разработав и приняв первый в Центральной Азии Цифровой кодекс, сделал шаг, закрепивший его позиции в авангарде всего региона. ПОДРОБНЕЕ

Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в Центральной Азии исчезнет жизнь Фото 24.kg. Потребность в поливе в ЦА возрастет к 2030 году на 30 процентов, что негативно отразится на доходах жителей региона В конце июля Международный суд ООН вынес консультативное заключение, названное климатологами и экспертами беспрецедентным. В документе говорится, что особую угрозу представляет ситуация в Центральной Азии. В регионе наблюдается хронический дефицит воды. По данным Всемирного банка, около 11 миллионов человек, проживающих в ЦА, уже к 2030 году столкнутся с ее острой нехваткой. ПОДРОБНЕЕ

Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана Генеральная прокуратура Кыргызстана занимается защитой прав предпринимателей от незаконных действий должностных лиц. Особое внимание уделяют созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечению прозрачности и законности в работе государственных органов. Предприниматели в случае незаконного воспрепятствования их деятельности или иного вмешательства могут обращаться по телефонам доверия, которые есть в подразделениях прокуратуры по всей республике. ПОДРОБНЕЕ

Внешняя торговля Кыргызстана немного выросла, но все еще в минусе Фото 24.kg. Положительную динамику демонстрирует только импорт из стран ЕАЭС Объем внешней торговли Кыргызстана в январе — июне 2025 года составил $6 миллиардов 998,7 миллиона и по сравнению с январем — июнем 2024-го уменьшился на 12,4 процента. По итогам января — мая падение составляло 14,4 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет. По его данным, снижение объема внешней торговли связано с уменьшением как экспортных поставок на 26,3 процента — $1 миллиард 48,6 миллиона, так и импортных на 9,4 процента — $5 миллиардов 950,1 миллиона. ПОДРОБНЕЕ

Противоречивая экономика КР: как деньги мигрантов держат рост и создают риски Всемирный банк в обзоре «Обновление экономической ситуации в Европе и Центральной Азии — 2025» отметил любопытную деталь: доля денежных переводов в экономике Кыргызстана превышает 20 процентов валового внутреннего продукта. Для сравнения, в Таджикистане показатель приближается к 40 процентам. На первый взгляд, это сухая статистика, но за ней скрывается целый пласт экономической и социальной реальности страны. ПОДРОБНЕЕ

Как «дышит» авторынок Кыргызстана: сезонные всплески и неожиданные провалы Фото life.ru. Авторынок Рынок автомобилей в Кыргызстане живет по своим правилам. Он реагирует не только на экономику, но и на время года, а иногда на неожиданные события. Анализ продаж за 2023-2024 годы и прогноз на 2025-й показывает — у каждого года свой «пульс». ПОДРОБНЕЕ

Государственная ипотека. Кто и как ее может получить В Кыргызстане в последнее время активно начало развиваться государственное ипотечное кредитование. В республике запустили новую жилищную программу «Менин үйүм — 2024-2030» («Мой дом — 2024-2030»). Редакция 24.kg разбиралась, как получить государственную ипотеку и кто на нее может претендовать. ПОДРОБНЕЕ

Без инвалидности и за счет бюджета: кого спасает тромболизис в Кыргызстане Фото из интернета. Недавно в Нацгоспитале сообщили о первой успешной тромболитической терапии пациентке с ишемическим инсультом Инфаркты и инсульты обычно острые заболевания и происходят главным образом в результате закупоривания сосудов тромбом, что препятствует току крови к сердцу или мозгу. В острых случаях за несколько часов больному обязательно надо попасть к специалисту — тромб в сосуде могут растворить. Это может предотвратить тяжелые последствия. ПОДРОБНЕЕ

Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека Редакция 24.kg подготовила список телефонов медицинских служб в Бишкеке, куда можно обращаться при проблемах со здоровьем. Если вы заболели, но не нуждаетесь в неотложной помощи, необходимо обращаться к семейному врачу в ЦСМ. Узнать, к какой поликлинике вы приписаны, и записаться на прием к врачу можно из нашего материала. ПОДРОБНЕЕ

В сердце Японии. Как кыргызстанка строит креативную карьеру на острове Авадзи Фото из архива собеседницы. Акмарал Абдураимова Акмарал Абдураимова родом из Джалал-Абада, с декабря 2024 года живет в Японии — прошла высокий конкурс по международной программе. О своих впечатлениях о Стране восходящего солнца она рассказала 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам Беременность и рождение ребенка — важное и незабываемое событие в жизни каждой женщины. Будущие мамы в Кыргызстане могут получить пособие по беременности и родам. Размер пособия, выплачиваемого за счет республиканского бюджета с 11-го рабочего дня, составляет 2 тысячи сомов в месяц. Однако финансовую поддержку от государства могут получить не все. В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали 24.kg, кому назначается пособие, как его оформить и сколько денег выплатят. ПОДРОБНЕЕ

Джайлоо Каркыра и закат на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg Фото Гулчоро Байзакова. Джайлоо Каркыра 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся немного по Чуйской области, а потом отправимся на Иссык-Куль, откуда уже доберемся до южных красот республики. Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся немного по Чуйской области, а потом отправимся на Иссык-Куль, откуда уже доберемся до южных красот республики. ПОДРОБНЕЕ