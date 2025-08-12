21:21
Пункт пропуска «Отукчу» на кыргызско-узбекской границе временно закрыт

Пункт пропуска «Отукчу» на границе Кыргызстана с Узбекистаном временно закрыт, вместо него заработал пограничный переход «Апкан». Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

Из-за подмыва опор моста между пунктами пропуска «Отукчу» (КР) и «Тул» (РУз), вызванного сильными водными потоками, пункт пропуска со стороны КР временно закрыт для проезда лиц и транспортных средств.

Для пересечения кыргызско-узбекской границы граждан и транспорт будут перенаправлять на временный пограничный переход «Апкан» (КР), который будет функционировать с 7.00 до 23.00 и предназначен только для граждан Кыргызстана и Узбекистана.

Пограничный переход «Апкан» расположен в селе Апкан Баткенского района Баткенской области.

Ранее сообщалось, что мост «Отукчу» через реку Кожошкен на дороге Кайтпас—Отукчу временно закрыт из-за того, что на мосту образовалась трещина. Это основная дорога, ведущая в анклав Сох в Баткенской области.
