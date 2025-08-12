19:47
Общество

Основная дорога, ведущая в анклав Сох, временно закрыта из-за трещины на мосту

Мост «Отукчу» через реку Кожошкен на дороге Кайтпас—Отукчу временно закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что опоры моста просели из-за течения воды и на мосту образовалась трещина.

Фото Минтранса КР. Мост «Отукчу» через реку Кожошкен

 

«В результате основная дорога, ведущая в анклав Сох в Баткенской области, была временно закрыта. В качестве альтернативного маршрута в анклав Сох предлагается использовать дорогу Отукчу—Апкан», — сообщили в Минтрансе.

Ведомство призвало граждан пользоваться временно предложенной альтернативной дорогой.

