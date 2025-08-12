В ежегодном отчете ООН по человеческому развитию за 2025 год Кыргызстан занимает 117-е место из 193 стран с индексом человеческого развития (HDI) 0,720, что соответствует категории «высокий уровень человеческого развития». Показатели страны остаются стабильными на уровне 2022–2023 годов.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Кыргызстане составляет около 71 года, средняя продолжительность обучения — 12,1 года, а ожидаемая продолжительность обучения для нового поколения — 14,7 года. Валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности оценивается примерно в 4 тысячи 150 долларов США.

Особое внимание в отчете уделено влиянию искусственного интеллекта на человеческое развитие. Согласно исследованию, Кыргызстан занимает первое место в мире по уровню доверия населения к ИИ — его полезность для общества признают 96 процентов кыргызстанцев, что значительно превышает мировой средний показатель в 56 процентов.