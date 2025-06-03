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В Бишкеке склад с напитками из Алматы создает пробки на улицах Кулиева и Фучика

В Бишкеке склад напитков из Алматы принимает груз только с восьми утра, чем затрудняет движение грузовиков на улице Кулиева и Фучика. Об этом 24.kg сообщил один из водителей.

Ранее, жители района жаловались, что водители грузовиков паркуются и ночуют на проезжей части улицы Кулиева.

Водители в свою очередь сообщили, что склад не принимает продукцию ночью и они вынуждены разгружаться в дневное время, когда на дорогах начинаются пробки.

Они просят перенести склад в более доступное место или поменять время разгрузки товаров. 

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/331336/
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