Общество

Из США депортированы 25 граждан Кыргызстана — МИД

В Кыргызстан специальным рейсом из США прибыли 25 граждан страны. Они были возвращены на родину в связи с нарушением миграционного законодательства Соединенных Штатов, сообщает пресс-служба МИД КР.

В ведомстве напомнили, что в зависимости от порядка депортации, в отношении таких граждан может устанавливаться запрет на въезд в США сроком на 5, 10, 15 лет либо пожизненно. Попытка незаконного возвращения в Америку может повлечь уголовную ответственность.

МИД рекомендует кыргызстанцам, находящимся на территории США без законных оснований, рассмотреть возможность добровольного выезда, чтобы избежать указанных последствий.

Граждан КР также просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездок в США, строго соблюдать требования миграционного законодательства и при необходимости своевременно обращаться за консультацией в дипломатические представительства и консульские учреждения КР.

Напомним, в июле сообщалось, что администрация американского президента планирует в ближайший год депортировать из Штатов один миллион нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренней безопасности, с начала 2025 года из страны выслали 117 тысяч человек. Вашингтон также ведет переговоры с 30 государствами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами.

В начале июля глава Соединенных Штатов открыл новый центр содержания нелегальных мигрантов в штате Флорида, который получил название «Аллигатор Алькатрас». Парк, кишащий насекомыми, аллигаторами, питонами и другими хищниками, расположен в обширных субтропических водно-болотных угодьях. По словам местных чиновников, хищники служат естественным барьером, требующим минимальной охраны.

Белый дом также прекратил публиковать статистику о числе депортированных.
