19:39
ОТГ поддержала подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев прокомментировал подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое состоялось 8 августа в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа.

Переговоры Баку и Еревана: Азербайджан и Армения прекращают боевые действия

В заявлении Кубанычбека Омуралиева отмечается, что подписание совместной декларации главой Азербайджана и премьер-министром Армении, а также участие Соединенных Штатов в качестве свидетеля — важный шаг к урегулированию многолетнего конфликта в регионе Южного Кавказа. Генсек ОТГ выразил решительную поддержку согласованному тексту соглашения об установлении мира и нормализации межгосударственных отношений между двумя странами.

В ОТГ также поддержали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджана и Армении к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур — механизмов, которые ранее пытались посредничать в переговорах.

Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что данное событие имеет огромное значение для обеспечения стабильности и безопасности в Южном Кавказе, а также открывает новые возможности для развития сотрудничества и процветания в регионе и за его пределами.
