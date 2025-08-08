23:46
Общество

Трамп обвиняет главу Intel в связях с Китаем

По мнению Трампа, глава американского производителя микрочипов Лип-Бу Тан инвестировал в компании, которые могут быть связаны с китайской военной отраслью. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

После критики Трампа акции Intel упали более чем на 3 процента.

Лип-Бу Тан был назначен новым генеральным директором Intel в марте с задачей вывести технологического гиганта из кризиса.

Агентство Reuters сообщало, что Тан инвестировал как минимум $200 миллионов в сотни китайских компаний, некоторые из которых связаны с китайскими вооруженными силами. Эти инвестиции он осуществлял в период с 2012 года по декабрь 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338996/
