Водители скорой помощи в Бишкеке пожаловались на поборы и плохие условия

Фото из интернета. Водители «Скорой помощи» в Бишкеке пожаловались на поборы и плохие условия работы

В сети распространилось письмо от водителей скорой помощи столицы, в котором они жалуются на поборы и плохие условия работы.

«Зарплата и так небольшая. Деньги берут каждый раз на ремонт или на запчасти. Говорят: если не хотите у нас работать — увольняйтесь! Из-за этого у нас высокая текучка, люди увольняются. Руководство — бывшие милиционеры, которые не дают нормально работать. Заведующий гаражом, начальник эксплуатации, главный инженер — из-за них уходят люди. Просим принять меры!» — говорится в письме.

В ответ на обращение 24.kg Егор Борисов, заместитель директора Центра экстренной медицины, пояснил, что автобаза, о которой идет речь в письме, не входит в состав центра и является отдельным юридическим лицом со своим руководством. По его словам, бригады скорой помощи ездят на автомобилях этой базы, но водители не состоят в штате центра. Поэтому подтвердить или опровергнуть изложенные в письме факты Егор Борисов не смог.

Однако он отметил, что проблема с транспортом действительно существует: машин не хватает, большая часть находится на ремонте или в неудовлетворительном состоянии. Это серьезная проблема, которую специалисты регулярно поднимают на всех уровнях.

Комментариев от представителей самой автобазы на момент публикации получить не удалось.
