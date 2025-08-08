В реестр контролируемых лиц в РФ вошли 159 тысяч несовершеннолетних иностранцев

Примерно каждый четвертый из находящихся в России несовершеннолетних иностранцев числится в реестре контролируемых лиц. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, сегодня в России находятся свыше 680 тысяч несовершеннолетних иностранцев, из них почти 159 тысяч числятся в реестре.

Она напомнила, что ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому МВД России и органы власти в сфере образования регионального и местного уровней будут обмениваться информацией о несовершеннолетних иностранных гражданах.

«Межведомственное взаимодействие осуществляют на базе информационного ресурса МВД России. В дальнейшем эти сведения включат в цифровой профиль иностранного гражданина», — добавила она.

В России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.