Скульптор Тамила Маматова извинилась за высказывания об иллюстрации Герцена

Скульптор Тамила Маматова, автор нового памятника Манасу на площади Ала-Тоо извинилась за высказывания об иллюстрации художника-монументалиста Теодора Герцена.

Она отметила, что в некоторых ее интервью были моменты, когда высказанные мысли были неправильно поняты.

«Я искренне сожалею об этом и надеюсь на ваше понимание. Особенно я всегда глубоко почитаю труды наших великих деятелей — Теодора Герцена и Тургунбая Садыкова, искренне уважаю их творчество. Если какие-то мои слова прозвучали неправильно или задели чьи-то чувства, я искренне прошу у всех вас прощения. Я глубоко благодарна вам за ваши понимание и поддержку», — написала Тамила Маматова у себя на странице в соцсетях.

Напомним, ранее Тамила Маматова в интервью журналисту Эрнису Кыязу, комментируя облик легендарного героя, заявила, что Манас в творческой интерпретации Теодора Герцена похож на узбека или таджика, а не на кыргыза.

«Я не могу воспринимать изображения Манаса, нарисованные Герценом как кыргызские. Нос, борода напоминают узбеков. В эпосе Саякбая Каралаева нет таких описаний. У нас, оказывается, много тех, кто воспринимает Манас по интерпретации Герцена. Мы должны смотреть на образ по-новому. Если бы читали «Манас», наверное, кыргызский народ не ругал бы меня, сказал бы, что я изобразила его правильно», — сказала она.

Отметим, 2 августа в Бишкеке прошла церемония открытия памятника «Айкөл Манас» после реконструкции. Скульптура изготовлена из бронзового сплава, а постамент — из бетона, металлических конструкций и мрамора.