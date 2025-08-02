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Общество

Задержан глава айыл окмоту, подозреваемый в коррупции в земельной сфере

По подозрению в коррупции задержан глава Садырбаевского айыл окмоту Алтынбек Бекибаев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 22 июля 2025 года в селе Масы Ноокенского района в ходе ознакомительной поездки председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев побеседовал с Алтынбеком Бекибаевым. На вопросы о его возможной причастности к коррупции в земельной сфере чиновник ответил, что «не вовлечен» и «готов нести ответственность» в случае выявления нарушений.

По результатам проверочных мероприятий и оперативно-разыскных действий выявлены многочисленные факты коррупции, допущенные Алтынбеком Бекибаевым в период его работы заместителем, а затем главой Достукского айыл окмоту (2019–2024 годы).

Установлено, что Алтынбек Бекибаев, являясь председателем постоянной жилищной комиссии реализовывал муниципальные земельные участки по заниженным ценам аффилированным лицам через фиктивные аукционы.

Например:

  • участок площадью 9 тысяч 620 квадратных метров реализован аффилированному лицу за 209,7 тысячи сомов при рыночной стоимости 3,8 миллиона сомов;
  • земельный участок площадью 325 квадратных метров продан на торгах аффилированному лицу за 171,7 тысячи сомов. Рыночная оценка участка в 2019 году составляла 438 тысячи сомов.

Установлены также многочисленные факты реализации земель вне очереди за денежное вознаграждение нуждающимся гражданам с подделкой очередных списков.

ГКНБ КР
Фото ГКНБ КР
В рамках возбужденного уголовного дела по статье 336 (коррупция) УК КР Алтынбек Бекибаев задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие.

Установлены близкие связи задержанного из числа высокопоставленных лиц, причастных к организации выявленных коррупционных схем, в отношении которых также проводится проверка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338318/
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