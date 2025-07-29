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Общество

Кыргызстан и Россия намерены синхронизировать образовательное пространство

Одна из главных целей создания единого образовательного пространства между Россией и Кыргызстаном — создание условий для формирования безбарьерного рынка труда. Об этом на брифинге сообщила президент Кыргызской академии образования Назира Дюшеева.

По ее словам, главный компонент экономического развития образовательный.

Назира Дюшеева напомнила, что на полях Петербургского международного экономического форума президент Садыр Жапаров предложил главе РФ Владимиру Путину совместно разработать принципы единого образовательного пространства. Будет сформирована концепция и составлена дорожная карта.

«Какие сейчас намечаются перспективы? В первую очередь синхронизация образовательного пространства для обеспечения равного доступа к качественному образованию для всех обучающихся вне зависимости от уровня (дошкольное, школьное, начальное профессиональное или высшее профессиональное образование), формирование единых образовательных стандартов и подходов, повышение мобильности обучающихся и педагогов, признание документов об образовании между Кыргызстаном и Россией», — пояснила президент КАО.

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Она отметила, что в основе концепции и дорожной карты будут, скорее всего, лежать согласование учебных программ, государственных и предметных стандартов, а также оценка и признание результатов образования (аттестатов, сертификатов, дипломов).

«Другие основные направления для синхронизации — цифровизация и инфраструктура, интеграция электронных ресурсов, педагогические кадры. Уже давно в рамках сотрудничества с РФ в КР приезжает огромное число учителей, которые преподают русский язык и другие предметы. Наши коллеги ездят в Башкирский государственный педагогический университет для повышения квалификации», — добавила Назира Дюшеева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337812/
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