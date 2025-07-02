В Москве обсудили единое образовательное пространство между РФ и Кыргызстаном

Первое заседание рабочей группы по единому образовательному пространству России и Кыргызстана прошло в Министерстве просвещения РФ.

По данным ведомства, стороны договорились о запуске программ дошкольного изучения русского языка, создании мотивационных механизмов для подготовки будущих педагогов и поддержке преподавателей русского языка и других предметов.

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Отдельно обсуждался единый подход к преподаванию истории с учетом российских и кыргызстанских учебников, чтобы исключить противоречия и сохранить общий вектор культурного и исторического взаимодействия между двумя государствами.

«Между нашими странами выстроены очень тесные связи в сфере образования. Мы реализуем масштабные гуманитарные программы. В Кыргызстане строятся девять совместных школ, продолжаются поставки учебников. Активно работаем в части повышения квалификации учителей русского языка и других предметов», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По итогам встречи участники рабочей группы договорились сформировать концепцию единого образовательного пространства, которая станет основополагающим документом для дальнейших действий. Также будет подготовлен проект «дорожной карты», в которую включат все озвученные на заседании вопросы.

Ранее первый замглавы кабмина Данияр Амангельдиев, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил, что президент КР Садыр Жапаров предложил главе РФ Владимиру Путину совместно разработать принципы единого образовательного пространства.