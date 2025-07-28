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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп пообещал сократить срок ультиматума о перемирии в Украине до 10-12 дней

Трамп пообещал сократить срок ультиматума о перемирии в Украине до 10-12 дней. Об этом пишет Русская служба «Би-Би-Си».

«Я думаю, это будет 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», — ответил Дональд Трамп на вопрос журналистки о том, на какой срок он намерен сократить 50 дней, которые он дал Владимиру Путину на урегулирование конфликта в Украине.

Трамп добавил, что он был очень щедр по отношению к Путину, предоставив российскому президенту 50 дней.

Прямую трансляцию пресс-конференции Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера ведет Associated Press.

Напомним, Трамп призвал Москву урегулировать конфликт в Украине в течение 50 дней две недели назад, 14 июля, и пригрозил ввести «очень жесткие тарифы», если соглашение за этот период так и не будет достигнуто.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337757/
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