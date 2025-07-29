В Бишкеке 29 июля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-14.00 — отрезки улицы Ахунбаева, переулок Терский;
- 10.00-14.30 — отрезки улиц Курманджан Датка, Фрунзе, Огонбаева, переулок Кирова;
- 14.00-18.00 — улица Скрябина, 76, 76а, 78, 78а;
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Арпа, Долон-Бай, Кыргын), «Нижний Орок» (улица Арчалуу), микрорайон «Джал», 15, отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы, Ильменская, 64а, село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Строительная, Восточная);
- 9.00-14.00 — село Мраморное (улицы Южная, Урожайная, Кольцевая, Целинная);
- 11.00-17.00 — село Пригородное (улицы Ынтымак, Новая);
- 14.00-17.00 — село Мраморное (улица Северная).
Воды не будет с 10.00 до 20.00:
- в 10-м микрорайоне;
- в районе, ограниченном проспектами Масалиева, Айтматова, улицами Абдрахманова, Садырбаева;
- в районе, ограниченном проспектами Масалиева, Айтматова, улицами Токтоналиева, Гшлиессера.
Памятные даты
Публикация первой части трилогии Толкина «Властелин колец»
Это случилось 29 июля 1954 года. «Братство кольца» — это первая часть всемирно известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».
До решения издателя романа о разбиении книги на три тома Толкин надеялся издать его одной книгой или даже вместе с «Сильмариллионом». В этот период он хотел дать самостоятельные заголовки каждой из книг. Первоначально предполагалось, что первая книга будет носить название «Первое путешествие», или «Кольцо выходит в путь», вторая книга — «Поход девяти путников», или «Кольцо уходит на юг». Заголовки «Кольцо выходит в путь» и «Кольцо уходит на юг» были впоследствии использованы в оригинальном Millennium Edition.
По мотивам романа американский режиссер Питер Джексон в 2001-м снял фильм «Властелин колец: Братство кольца».
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Алексей Каменский
Родился 29 июля 1938 года в Москве. Монументалист. Народный художник Кыргызской Республики, лауреат премии ЛКСМ Киргизии, академик Академии художеств КР.
В Кыргызстане с 1962-го. Участник выставок с 1963 года. Член Союза художников с 1966-го.
Известный в республике монументалист, оформивший ряд сооружений в кыргызской столице (рельефы на жилых домах, Доме-музее Михаила Фрунзе, интерьеры филармонии и Дворца бракосочетания, а также кинотеатра «Киргизия» в Москве).
В станковой живописи художник работает в различных жанрах, достигнув и здесь больших высот. К лучшим его произведениям относятся монументальный по настроению пейзаж «Кара-Баткак. Гляциологи», портреты близких ему людей «Художники», «Женщина с апельсином», «Портрет Бекджаняна», жанровые полотна «Оодарыш», «Семья у водопада», «Радость», серия темперных пейзажей, выполненных в поездке по древним городам Средней Азии.
Умер актер Бакы Омуралиев
Родился в 1932-м в селе Джаны-Арык Джумгальского района Нарынской области. Кыргызский актер, режиссер, драматург, публицист. Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и Союза театральных деятелей.
В 1955 — 1972 годах — актер Кыргызского государственного драматического театра. Позже режиссер в Гостелерадио Киргизской ССР. Снимался в кино на студии «Кыргызфильм». Исполнил около десяти ролей, в том числе в фильмах «Токтогул», «Легенда о ледяном сердце», «Далеко в горах», «Неуловимая песня», «Девушка Тянь-Шаня», «Улица космонавтов», «Красное яблоко» и других.
Как драматург дебютировал в 1960-м. Ныне в Кыргызстане нет ни одного театра, где бы ни ставились пьесы Бакы Омуралиева: «Незабываемые дни», «Эхо», «Слово отца — честь», «Сирена», «Чудак», «Дружба по расчету», «Когда была война», «Найман эне» и многие другие.
Умер в 2003 году.
Умер певец Марлен Темирбеков
Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.
Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Жамиле», Чубак в «Манасе» и другие.
Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра СССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.
C 1958-го занимался педагогической деятельностью.
Умер 29 июля 2010 года.
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