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Общество

Из зеленого рая в пустыню: Ботанический сад Бишкека разрыт и выжжен солнцем

Видео, опубликованное в социальных сетях пользователем Rashid Braun, собрало десятки тысяч просмотров и породило бурную реакцию общественности. В ролике сравниваются два кадра одного и того же Ботанического сада на юге Бишкека, снятые в разные годы: май 2024-го и июль 2025-го.

На первом видео (26 мая прошлого года) запечатлена зеленая весенняя гладь: живые деревья, кусты, цветущие газоны — классический облик Ботанического сада как «легких столицы». Второй ролик (25 июля 2025-го) показывает радикально измененный облик — выжженная земля, обрубленные деревья, сотни следов работы бульдозеров и разборки. Публика пишет: «Это чудовищное преступление против природы… против города и его жителей… не должно остаться безнаказанным!»

Для объективности важно подчеркнуть, что ролики сняты в разные сезоны — весна 2024 года и лето 2025-го, когда столицу охватила аномальная жара и мэрия буквально не успевала поливать зеленые насаждения. Это в значительной степени усугубило визуальный контраст между «зеленью» и «пустошью».
Свидетели и очевидцы отмечают: на фотографиях и видео видно, что Ботанический сад — ранее зеленая зона отдыха — находится в плачевном состоянии. Повсюду поваленные и сломанные деревья, выжженные газоны, мусор и строительные остатки.

Местные власти утверждают, что проводимая реконструкция направлена на очищение территории от агрессивно заселившего ее завезенного сорняка, который доминировал над культурными растениями. Финансирования на борьбу с ним ранее не выделялось, и только в этом году впервые за 30 лет выделены средства на комплексную реконструкцию сада, включая удаление неугодных растений и устройство новой инфраструктуры. По официальным данным, это было обусловлено именно борьбой с захватчиком-сорняком.

Отдельное возмущение вызвало заявление мэрии столицы. В ответ на критику в адрес муниципалитета там подчеркнули: Ботанический сад не состоит на балансе города, он находится в ведении Национальной академии наук, и именно туда следует адресовать все вопросы. По сути, муниципальные власти открестились от ответственности за одну из крупнейших и старейших зеленых зон Бишкека.

Тем не менее жители выражают убежденность, что реконструкция и сопровождаемые работами изменения вынужденно принесли убыток экологии города. «Никто уже не старается сохранить оставшиеся деревья», — пишут местные группы в соцсетях.

Общественный резонанс остается высоким — итог работы властей в таком исторически значимом месте вызывает массу вопросов и требует прозрачных объяснений.

 

Для справки

Ботанический сад имени Энвера Гареева — крупнейший в Кыргызстане научно-природный комплекс, основанный в 1938 году и занимающий территорию более 100 гектаров в южной части Бишкека. Он создан как база для изучения флоры Средней Азии и адаптации редких, декоративных и плодово-ягодных растений. Сад насчитывал тысячи видов деревьев, кустарников и травянистых растений со всего мира и играл важную роль в озеленении столицы, служил площадкой для научных исследований, прогулок и экологического просвещения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337674/
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