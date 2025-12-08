17:07
Общество

Рейд в Подмосковье: почти 40 мигрантов обязали покинуть Россию из-за нарушений

В Подмосковье прошли рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об итогах рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Главного управления региональной безопасности Московской области
Фото Главного управления региональной безопасности Московской области

Рейды прошли в местах общественного пользования в нескольких городских округах. Всего проверены 283 человека.

В результате 270 иностранцев доставили в отдел полиции. Из них 38 человек привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России. Каждого оштрафовали и обязали покинуть пределы страны. Также 11 человек находятся в реестре контролируемых лиц.  
