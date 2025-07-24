Контрабанду запрещенных рыболовных сетей выявили на посту «Кант»

Сотрудники Северо-Восточной таможни выявили попытку ввоза запрещенного груза с сокрытием от контроля. Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

В пункт таможенного оформления «Кант» по транзитной декларации поступил груз весом 22,3 тонны на общую сумму $44 тысячи 127, адресованный ОсОО «А.Т.». Однако в ходе досмотра обнаружены не заявленные в документах 70 килограммов товаров — пять комплектов рыболовных сетей.

Как подчеркнули в ведомстве, ввоз синтетических рыболовных сетей и электрических систем лова в Кыргызстан запрещен в соответствии с указом президента от 26 апреля 2022 года № 131 и постановлением кабинета министров от 24 ноября 2023-го № 624. Такие товары наносят серьезный ущерб экологии озера Иссык-Куль и других водоемов.

На основании выявленного нарушения в отношении груза составлен протокол по статье 379 Таможенного кодекса ЕАЭС. ОсОО «А.Т.» привлечено к ответственности в соответствии с Кодексом о нарушениях КР. Изъятые сети направлены на уничтожение.