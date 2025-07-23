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Общество

Переговоры Украины и России в Стамбуле начались: что известно к этому часу

Переговоры Украины и России в Стамбуле начались. Об этом пишет DW.

Делегации РФ и Украины находятся во дворце Чираган. По данным источников российских агентств, встреча глав двух делегаций «проходит тет-а-тет».

Перед переговорами с российской делегацией представители Украины встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который также прибыл в Стамбул, обсуждалась, в частности, необходимость встречи Зеленского, Путина, Трампа и Эрдогана.

О том, что Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России, заявил и знакомый с ситуацией источник «РБК-Украина». «Это Россия затягивает вопрос. Мы уже по сути в третий раз приезжаем, чтобы утвердить этот пункт», — сказал он изданию. Кроме того, по его словам, в повестке дня значатся прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, а также обмены и возвращение украинских детей.

Сам Зеленский написал в Telegram, что Украина на переговорах с РФ будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, основной темой встречи будет обсуждение меморандумов о прекращении огня, которые стороны представили друг другу на встрече в июне. Песков подчеркнул, что позиции Киева и Москвы в этом вопросе «диаметрально противоположны».

Российскую делегацию, как и во время первых двух туров прямых переговоров, возглавит Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Единственным ранее достигнутым результатом прямых контактов стран пока стал только масштабный обмен пленными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337310/
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