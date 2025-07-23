В части Бишкека 24 июля отключат горячую воду

24 июля с 9.00 до 18.00 отключат воду на улице Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, это связано с переврезкой перемычки тепловой сети в связи с реконструкцией.

Горячее водоснабжение будет ограничено по следующим адресам:

улица Гоголя, дома № 114, 116/2, 116, 116/1, 179, 191, 133 (медцентр);

улица Фрунзе, дома № 300, 423, 425, 429б (отель «Достук»);

улица Жумабека, дома № 64, 83, 79/1 (детский сад);

улица Семашко, дома № 5, 7, 9.

«Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует горожан о временных неудобствах и рассчитывает на ваше понимание», — говорится в сообщении.