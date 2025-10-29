В части Бишкека отключат горячую воду

Пресс-служба мэрии столицы сообщает, что 30 октября с 9.00 до 16.00 для ремонтных работ в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов отключат горячее водоснабжение по следующим адресам:

улица Ахунбаева, дома № 128, 130, 130а, 132, 132а, 134;

улица Политехническая, дома № 4, 10, частный сектор, дом № 15;

улица Таш-Кумырская, дома № 6, 8;

проспект Чингиза Айтматова, дома № 70, 72, 74, 76, 80;

детский сад № 79.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует о временных неудобствах и рассчитывает на понимание граждан.