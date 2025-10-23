В центре Бишкека временно отключат горячую воду

24 октября, с 9.00 до 16.00 персонал ЦР-1 проведет демонтаж перемычек, в связи с чем будет временно отключено горячее водоснабжение на улице Гоголя. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

улица Гоголя, дома № 114, 116, 116/1, 116/2, 133 (медицинский центр), 179, 191;

улица Михаила Фрунзе, дома № 300, 423, 425, 425/4, 429б (отель «Достук»);

улица Жумабека, дома № 64, 79/1 (детский сад), 83;

улица Семашко, дома 5, 7, 9.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует горожан о временных неудобствах и рассчитывает на понимание.