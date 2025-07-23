Инцидент с канализацией на пляже Иссык-Куля: проблему устранили

В социальных сетях появилось видео, как на одном из пляжей Иссык-Куля, рядом с клубом Duna, скопились канализационные стоки. Это вызвало обеспокоенность у отдыхающих и пользователей интернета.

Полномочное представительство президента в Иссык-Кульской области дало официальный комментарий.

«В зоне отдыха клуба Duna по техническим причинам произошел разрыв водопроводной трубы. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что автомобиль проехал по участку, где проходила труба. На данный момент проблему полностью устранили — трубу отремонтировали и установили новое оборудование. За нарушение санитарных норм виновные оштрафованы», — говорится в сообщении.

Особо подчеркивается, что загрязненная вода не попала ни в озеро, ни в другие открытые водоемы.