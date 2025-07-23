Флешмоб «Бишкек глазами туриста» пройдет в Дубовом парке

У памятника Курманджан датке в парке имени Чингиза Айтматова (Дубовый парк) 23 июля пройдет флешмоб «Бишкек глазами туриста». Об этом сообщает департамент физкультуры и спорта, туризма и работы с молодежью столичной мэрии.

По его данным, в акции примут участие музыканты, в том числе Викрам Рузахунов, команды воркаута, ордо и салбуурун, воин-кочевник, который устроит показательный мастер-класс, и другие.

В творческой зоне желающие смогут рисовать, в фотозоне будет возможность сфотографироваться и оставить подпись на баннере. Запланирована игра в ордо (желающие могут присоединиться), демонстрация этноодежды среди участников мероприятия, выступление лучников и другие активности.

Мероприятие пройдет с 17.00 до 21.00.