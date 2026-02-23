До 40 процентов случаев рака можно предотвратить. Причины и симптомы

До 40 процентов случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым. При многих видах рака существует высокий шанс излечения в случае их раннего выявления и надлежащего лечения. Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма.

БЦУЗ озвучил факты о раке:

Является одной из основных причин смерти в мире.

Ежегодно большинство случаев смерти происходит от рака легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы.

Наиболее часто встречаемые типы рака среди мужчин и женщин отличаются друг от друга.

Около 30 процентов случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием, такими как высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя.

Употребление табака является самым значительным фактором риска развития рака, который приводит к 22 процентам глобальных случаев смерти от рака и к 71 проценту глобальных случаев смерти от рака легких.

По прогнозам, смертность от рака будет продолжать расти, и в 2030 году произойдет 13,1 миллиона случаев смерти.

Самым характерным признаком рака являются быстрое образование аномальных клеток и их бесконтрольное размножение. В процессе разрастания эти клетки способны распространяться на другие органы. Этот процесс называется метастазирование. Метастазы являются одной из основных причин смерти больных.

Как правило, на ранних стадиях опухолевого процесса практически нет никаких симптомов. Но есть некоторые признаки рака, при которых следует немедленно обратиться к врачу:

первый — необъяснимая потеря веса на 4-5 килограммов и больше;

второй — повышение температуры, лихорадка, которые чаще всего наблюдаются, когда рак метастазировал;

третий — повышенная утомляемость, усталость. Усталость может быть важным признаком того, что опухоль растет. Она может возникнуть рано и при таких видах онкологических заболеваний, как лейкемия;

четвертый — изменение кожных покровов. Наряду с раком кожи существуют и другие формы, которые могут вызвать изменения кожи в виде потемнения, пожелтения или покраснения. Могут также отмечаться зуд и избыточный рост волос;

пятый — боль. Она может быть и ранним признаком некоторых опухолей, например, костей или яичка, но чаще всего боль из-за рака может означать, что опухоль дала метастазы.

Наряду с общими признаками следует обращать внимание на такие симптомы, как нарушение стула или функций мочевого пузыря, незаживающие раны или язвы, белые пятна в ротовой полости или на языке, необычные кровотечения или выделения, утолщение или уплотнение в груди или других частях тела, несварение желудка или затрудненное глотание, изменение бородавок, родинок или любое новоизменение кожи, раздражающий длительный кашель или охриплость голоса. Однако эти симптомы могут наблюдаются и при других заболеваниях. Поэтому врач-терапевт при подозрении на рак должен направить пациента к онкологу.

Своевременное медицинское обследование — это единственный способ вовремя выявить онкологическое заболевание, подчеркнули в БЦУЗ.