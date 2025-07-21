18:30
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Бишкекчане пожаловались: выехать с «Юг-2» — квест с риском для жизни

Автор популярного паблика в соцсетях снял видеоролик о сложностях, с которыми сталкиваются водители при выезде с микрорайона «Юг-2» на обновленную улицу Льва Толстого. По его словам, схемы движения, установленные после реконструкции, не только вызывают пробки, но и создают аварийные ситуации.

Чтобы повернуть налево, нужно пройти настоящий квест. На всех выездах с микрорайона поворот налево запрещен. Единственный светофор на улице Фатьянова, который раньше установили из-за частых ДТП, просто убрали.

Читайте по теме
Мэрия Бишкека убрала светофор и заблокировала целый микрорайон. Жители против

Местные жители задаются резонным вопросом: почему светофор на Эгембердиева вновь вернули, хотя ранее сообщалось, что он был установлен с нарушениями — якобы в угоду строительной компании, владеющей бизнес-центром на этом участке?

Горожане требуют от мэрии пересмотра схемы движения и возвращения элементов регулирования, необходимых для безопасности. Особенно на фоне того, что в микрорайоне проживает множество семей с детьми и пожилыми людьми. До сих пор остается загадкой: как детям переходить улицу Льва Толстого? 24.kg уже обращалось за комментариями в столичную мэрию, но комментариев так и не получили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337007/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Жители домов на проспекте Айтматова в Бишкеке остались без заезда к дому
После жалоб горожан мэрия показала полив катальп на Молодой Гвардии
Катальпы умирают от жары: жители просят полить деревья на Молодой Гвардии
Мэрия Бишкека объявила охоту на фейки — и, кажется, нечаянно сама ими обзавелась
Мэрия Бишкека убрала светофор и заблокировала целый микрорайон. Жители против
Рабочие красят трубу ТЭЦ под веселую музыку — мэрия показала видео
В мэрии Бишкека прокомментировали увольнение акима Ленинского района
Нового акима назначили в Ленинском районе Бишкека
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека
В Бишкеке упразднили должности вице-мэров по ТЭК и дорогам
Популярные новости
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;мошенничестве с&nbsp;виртуальными активами В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве с виртуальными активами
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
Beeline вручил призы победителям лотереи &laquo;Билет на&nbsp;миллион&raquo; Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
21 июля, понедельник
18:30
22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:07
Бишкекчане пожаловались: выехать с «Юг-2» — квест с риском для жизни
18:05
Музей ретроавтомобилей построят в Бишкеке на территории Западного автовокзала
17:38
В Балыкчи в ночное время начали сносить павильоны
17:31
В Бангладеш учебный самолет упал на территории колледжа и школы, есть погибшие