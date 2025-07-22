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Общество

Мошенничество с обещаниями «легкой работы» за границей продолжается в КР

Мошенничество с обещаниями «легкой работы» за границей продолжается в Кыргызстане. Об этом предостерегает Центр трудоустройства граждан за рубежом.

Отмечается, что кыргызстанцам предлагают работу на шоколадных фабриках, заводах, складах и логистических центрах известных брендов с высокой зарплатой и без необходимости знания языка и возрастных ограничений.

«Часто такие предложения распространяются через мессенджеры и социальные сети, в том числе Telegram и Instagram. Мошенники используют современные технологии, включая нейросети, для подделки лицензий и создания «официальных» документов. Они также применяют эмоциональное давление — обещают быструю бронь, ссылаясь на якобы ограниченное количество мест, и требуют срочные переводы денежных средств», — отмечают в центре.

Граждане должны знать, что:

  • в Канаду, США и Великобританию нет вакансий через государственные или лицензированные агентства;
  • все вакансии за границей регулируются возрастными и профессиональными требованиями;
  • бронирование мест за деньги — признак мошенничества.

Для легального трудоустройства в Польше, Германии, Венгрии, Хорватии и других странах Европы необходимо обращаться только в агентства, имеющие действующую лицензию.

Проверить легальность агентства можно на сайте migrant.kg.

  • Не переводите деньги неизвестным лицам.
  • Не доверяйте лицензиям и документам, присланным через мессенджеры — они могут быть подделаны.
  • Проверяйте любую информацию на официальных ресурсах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336995/
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