Мошенничество с обещаниями «легкой работы» за границей продолжается в КР

Мошенничество с обещаниями «легкой работы» за границей продолжается в Кыргызстане. Об этом предостерегает Центр трудоустройства граждан за рубежом.
Отмечается, что кыргызстанцам предлагают работу на шоколадных фабриках, заводах, складах и логистических центрах известных брендов с высокой зарплатой и без необходимости знания языка и возрастных ограничений.
«Часто такие предложения распространяются через мессенджеры и социальные сети, в том числе Telegram и Instagram. Мошенники используют современные технологии, включая нейросети, для подделки лицензий и создания «официальных» документов. Они также применяют эмоциональное давление — обещают быструю бронь, ссылаясь на якобы ограниченное количество мест, и требуют срочные переводы денежных средств», — отмечают в центре.
Граждане должны знать, что:
- в Канаду, США и Великобританию нет вакансий через государственные или лицензированные агентства;
- все вакансии за границей регулируются возрастными и профессиональными требованиями;
- бронирование мест за деньги — признак мошенничества.
Для легального трудоустройства в Польше, Германии, Венгрии, Хорватии и других странах Европы необходимо обращаться только в агентства, имеющие действующую лицензию.
Проверить легальность агентства можно на сайте migrant.kg.
- Не переводите деньги неизвестным лицам.
- Не доверяйте лицензиям и документам, присланным через мессенджеры — они могут быть подделаны.
- Проверяйте любую информацию на официальных ресурсах.