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Общество

В Бишкеке отремонтировали 970 трансформаторов с начала 2025 года

Фото Бишкекского предприятия электрических сетей. Ремонт ЛЭП в столице

В Бишкеке за шесть месяцев 2025 года отремонтировали 970 трансформаторов. Об этом сообщило столичное предприятие электрических сетей.

Так, по его данным, в первом полугодии выполнен капитальный ремонт:

  • оборудования на четырех подстанциях напряжением 220-110/35 киловольт;
  • 174 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 киловольта;
  • 22,43 километра линий электропередачи 220-110/35 киловольт;
  • 92 километров линий электропередачи 10-0,4 киловольт.

Сделан текущий ремонт:

  • оборудования на 33 подстанциях напряжением 220-110/35 киловольт;
  • 970 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 киловольта;
  • 235 километров линий электропередачи 220-110/35 киловольт;
  • 1 тысячи 228 километров линий электропередачи 10-0,4 киловольта;
  • 562,4 километра кабельных линий электропередачи 10-0,4 киловольта.

Бишкекского предприятия электрических сетей
Фото Бишкекского предприятия электрических сетей. В столице отремонтировали 970 трансформаторов
В рамках плана реконструкции и капитального строительства за шесть месяцев:

  • установили 12 тысяч «умных» счетчиков;
  • заменили 56 километров линий электропередачи СИП;
  • 7,5 километра кабельных линий заменили современными кабелями из сшитого полиэтилена;
  • протянули 2,74 километра ЛЭП с применением СИП;
  • проложили около двух километров кабельных линий;
  • увеличили мощность девяти трансформаторных подстанций.

Как отметили в БПЭС, проводимые работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период и минимизацию рисков возможных нештатных ситуаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336962/
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