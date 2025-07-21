В Бишкеке отремонтировали 970 трансформаторов с начала 2025 года

В Бишкеке за шесть месяцев 2025 года отремонтировали 970 трансформаторов. Об этом сообщило столичное предприятие электрических сетей.
Так, по его данным, в первом полугодии выполнен капитальный ремонт:
- оборудования на четырех подстанциях напряжением 220-110/35 киловольт;
- 174 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 киловольта;
- 22,43 километра линий электропередачи 220-110/35 киловольт;
- 92 километров линий электропередачи 10-0,4 киловольт.
Сделан текущий ремонт:
- оборудования на 33 подстанциях напряжением 220-110/35 киловольт;
- 970 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 киловольта;
- 235 километров линий электропередачи 220-110/35 киловольт;
- 1 тысячи 228 километров линий электропередачи 10-0,4 киловольта;
- 562,4 километра кабельных линий электропередачи 10-0,4 киловольта.
- установили 12 тысяч «умных» счетчиков;
- заменили 56 километров линий электропередачи СИП;
- 7,5 километра кабельных линий заменили современными кабелями из сшитого полиэтилена;
- протянули 2,74 километра ЛЭП с применением СИП;
- проложили около двух километров кабельных линий;
- увеличили мощность девяти трансформаторных подстанций.
Как отметили в БПЭС, проводимые работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период и минимизацию рисков возможных нештатных ситуаций.