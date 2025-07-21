В Бишкеке отремонтировали 970 трансформаторов с начала 2025 года

В Бишкеке за шесть месяцев 2025 года отремонтировали 970 трансформаторов. Об этом сообщило столичное предприятие электрических сетей.

Так, по его данным, в первом полугодии выполнен капитальный ремонт:

оборудования на четырех подстанциях напряжением 220-110/35 киловольт;

174 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 киловольта;

22,43 километра линий электропередачи 220-110/35 киловольт;

92 километров линий электропередачи 10-0,4 киловольт.

Сделан текущий ремонт:

оборудования на 33 подстанциях напряжением 220-110/35 киловольт;

970 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 киловольта;

235 километров линий электропередачи 220-110/35 киловольт;

1 тысячи 228 километров линий электропередачи 10-0,4 киловольта;

562,4 километра кабельных линий электропередачи 10-0,4 киловольта.

Фото Бишкекского предприятия электрических сетей. В столице отремонтировали 970 трансформаторов

установили 12 тысяч «умных» счетчиков;

заменили 56 километров линий электропередачи СИП;

7,5 километра кабельных линий заменили современными кабелями из сшитого полиэтилена;

протянули 2,74 километра ЛЭП с применением СИП;

проложили около двух километров кабельных линий;

увеличили мощность девяти трансформаторных подстанций.

В рамках плана реконструкции и капитального строительства за шесть месяцев:

Как отметили в БПЭС, проводимые работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период и минимизацию рисков возможных нештатных ситуаций.