Мэр Бишкека поручил срочно закрыть мусорную свалку в Новопавловке

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев встретился с жителями Новопавловки и выслушал их проблемные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Горожане обратились с просьбой решить вопрос с канализационной насосной станцией, из-за неисправности которой затапливаются жилые дома.

Мэр поручил муниципальной администрации по Ленинскому району и МП «Бишкекводоканал» отремонтировать насосную станцию.

Управлению капстроительства поручено в кратчайшие сроки разработать проект строительства локальных очистных сооружений, чтобы жители близлежащих районов могли пользоваться канализационными сетями.

Затем Айбек Джунушалиев посетил мусорную свалку и поручил незамедлительно закрыть ее из-за негативного воздействия на окружающую среду.

Поставлена задача по очистке территории от мусора и Департаменту транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Ему поручено рассмотреть возможность строительства дороги через территорию полигона с выходом на объездную трассу.

По итогам встречи и инспекции глава столицы поручил соответствующим службам решить все вопросы в кратчайшие сроки, а также в недельный срок установить ограждение вдоль канала в целях безопасности.