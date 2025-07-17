Мэр Бишкека поручил срочно закрыть мусорную свалку в Новопавловке

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев встретился с жителями Новопавловки и выслушал их проблемные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Горожане обратились с просьбой решить вопрос с канализационной насосной станцией, из-за неисправности которой затапливаются жилые дома.
Мэр поручил муниципальной администрации по Ленинскому району и МП «Бишкекводоканал» отремонтировать насосную станцию.
Управлению капстроительства поручено в кратчайшие сроки разработать проект строительства локальных очистных сооружений, чтобы жители близлежащих районов могли пользоваться канализационными сетями.
Затем Айбек Джунушалиев посетил мусорную свалку и поручил незамедлительно закрыть ее из-за негативного воздействия на окружающую среду.
Поставлена задача по очистке территории от мусора и Департаменту транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Ему поручено рассмотреть возможность строительства дороги через территорию полигона с выходом на объездную трассу.
По итогам встречи и инспекции глава столицы поручил соответствующим службам решить все вопросы в кратчайшие сроки, а также в недельный срок установить ограждение вдоль канала в целях безопасности.