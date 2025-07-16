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Общество

Кыргызстан и США договорились развивать межпарламентское сотрудничество

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в США Айбек Молдогазиев встретился в США с конгрессменом республиканцем Робертом Адерхольтом и руководителем аппарата комитета Сената по международным отношениям Крисом Соча. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия между КР и США, включая межпарламентское сотрудничество.

Айбек Молдогазиев информировал о проводимой работе руководством страны, направленной на повышение уровня жизни населения, укрепление торгово-экономического блока, региональной интеграции и безопасности. Предложено наладить взаимодействие с Конгрессом США по соответствующим направлениям двустороннего сотрудничества.

Конгрессмен Роберт Адерхольт выразил готовность содействовать развитию межпарламентского сотрудничества. Крис Соча также отметил важность налаживания межпарламентских контактов.

Дополнительно собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В заключении беседы стороны договорились продолжить дальнейшее взаимодействие и укрепление контактов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336480/
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