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Общество

Государству вернули консервный завод в Араване

На баланс государства возвращен консервный завод в Араванском районе Ошской области с земельной площадью 2,57 гектара. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлено, что в 2004 году земельный участок консервного завода незаконно приватизирован муниципальными работниками, которые в дальнейшем намеревались разделить участок и продать частным лицами под индивидуальное жилищное строительство без изменения категории земли.

ГКНБ
Фото ГКНБ

«4 июля 2025 года по решению суда имущественный комплекс консервного завода, переданный в частую собственность, возвращен на баланс государства. ГКНБ КР осуществляет дальнейшие мероприятия по выявлению и возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336471/
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