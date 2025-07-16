Полис ОСАГО в виде цифрового документа теперь доступен в приложении Tunduk

Теперь все действующие полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), независимо от страховой компании, автоматически доступны в цифровом формате. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, пользователи приложения Tunduk могут в любой момент просмотреть свой полис прямо со смартфона.

«Цифровой документ упрощает доступ к информации, исключает необходимость носить бумажную копию и снижает риск ее утери. Новый функционал — часть масштабной цифровой трансформации, реализуемой Минцифры КР для повышения удобства, доступности и безопасности государственных и гражданских сервисов», — говорится в сообщении.

Инициатива реализована Министерством цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, ГУ «Түндүк» и Кыргызской ассоциацией страховщиков.