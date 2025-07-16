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Общество

В центре Бишкека на пять дней отключат газ

В связи с проведением работ по переврезке подземного газопровода среднего давления с 21 по 25 июля временно приостановлена подача голубого топлива. Об этом сообщает пресс-служба «Бишкекгаза».

Газ отключат в районе, ограниченном улицами:

  • Калыка Акиева, проспект Чуй, Токтогула, Фрунзе, Ибраимова, Суюмбаева, Жукеева-Пудовкина, Суванбердиева, Киевская, Льва Толстого, завод «Кыргызавтомаш», макаронный цех, бани «Жыргал» и «Байтур».

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии.

«Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336419/
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