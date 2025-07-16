10:01
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Мэрия устанавливает светофоры экономически выгодным способом

В рамках исполнения поручения мэра муниципальное предприятие «Дорожно-транспортная инфраструктура» впервые своими силами установило светофор вдвое дешевле, чем обычно, а именно за 500 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Новый светофор

Все предыдущие светофоры устанавливались через тендер, и частные компании устанавливали их более чем за один миллион сомов. Новый светофор установлен в жилом массиве «Ак-Ордо» на пересечении улиц Эльмирбека Иманалиева и Гагарина, где в последнее время резко возросла интенсивность движения.

Также планируется установить светофоры в соответствии с современными требованиями и учетом экономии на нескольких перекрестках проспекта Чингиза Айтматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336355/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр поручил ускорить работы по реконструкции тепловой сети на улице Фрунзе
В мэрии города Ош показали, как преобразуют микрорайон «Ак-Тилек»
В городе Ош улицу Ленина переименовали в честь Алымбека датки
Передумали называть «Эки дос». В Оше начали строительство нового жилмассива
Заявления на земельную амнистию можно сдать до 1 июля круглосуточно
Лжесотрудники ГКНБ и мэрии Кара-Балты избили охранника гостиницы
Бишкекчане возмущены состоянием парка на Моссовете: Полейте деревья, пожалуйста
Грузовик снес светофор в Бишкеке
Несколько муниципальных предприятий города Ош перейдут на самообеспечение
Участки вдоль реки Ак-Бууры, приватизированные чиновниками, вернут мэрии Оша
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
16 июля, среда
10:00
Как стать донором в Бишкеке: что нужно знать и к чему быть готовым Как стать донором в Бишкеке: что нужно знать и к чему б...
09:55
Мэрия устанавливает светофоры экономически выгодным способом
09:53
«Света жок!» — жильцы вышли на балконы с фонариками из-за долгов застройщика
09:44
Всемирная организация здравоохранения животных проведет проверку в Кыргызстане
09:41
Байышбек Астанакулов назначен акимом Таласского района Таласской области