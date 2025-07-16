Мэрия устанавливает светофоры экономически выгодным способом

В рамках исполнения поручения мэра муниципальное предприятие «Дорожно-транспортная инфраструктура» впервые своими силами установило светофор вдвое дешевле, чем обычно, а именно за 500 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото мэрии Бишкека. Новый светофор

Все предыдущие светофоры устанавливались через тендер, и частные компании устанавливали их более чем за один миллион сомов. Новый светофор установлен в жилом массиве «Ак-Ордо» на пересечении улиц Эльмирбека Иманалиева и Гагарина, где в последнее время резко возросла интенсивность движения.

Также планируется установить светофоры в соответствии с современными требованиями и учетом экономии на нескольких перекрестках проспекта Чингиза Айтматова.