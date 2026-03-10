Поставить камеры видеофиксации просят бишкекчане на участке проспекта Жибек Жолу

Жители и родители учащихся обеспокоены ситуацией с безопасностью на участке проспекта Жибек Жолу от улицы Буденного до улицы Лермонтова.

По их словам, дорожная разметка не спасает жизни, а многие водители ее просто игнорируют.

«На этом участке автомобили регулярно передвигаются с превышением скорости, что создает угрозу для пешеходов, особенно для детей, так как рядом расположена школа № 51 и другие образовательные учреждения», — говорится в сообщении.

Жители просят установить камеры видеофиксации скоростного режима, чтобы водители соблюдали правила. Таким образом, они надеются, снизится риск дорожно-транспортных происшествий.