12:06
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Агент 024

Поставить камеры видеофиксации просят бишкекчане на участке проспекта Жибек Жолу

Жители и родители учащихся обеспокоены ситуацией с безопасностью на участке проспекта Жибек Жолу от улицы Буденного до улицы Лермонтова.

По их словам, дорожная разметка не спасает жизни, а многие водители ее просто игнорируют.

«На этом участке автомобили регулярно передвигаются с превышением скорости, что создает угрозу для пешеходов, особенно для детей, так как рядом расположена школа № 51 и другие образовательные учреждения», — говорится в сообщении.

Жители просят установить камеры видеофиксации скоростного режима, чтобы водители соблюдали правила. Таким образом, они надеются, снизится риск дорожно-транспортных происшествий.

В мэрии сообщили, что на место осуществлен комиссионный выезд с участием представителей УПСМ, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис». По итогам установлено, что установка светофора на пересечении улицы Веселой и проспекта Жибек Жолу нецелесообразна. Тем более на расстоянии около 190 метров от указанного участка установлен регулируемый светофор на пересечении Жибек Жолу и Буденного.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/365290/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на Юнусалиева — Сухэ-Батора не работает пешеходный светофор
Большие пробки из-за неработающего светофора на Жибек Жолу и Абдрахманова
Бишкекчане пожаловались на открытый щит светофора. Туда могут залезть дети
На улице Баялинова в Бишкеке нет светофора. Дети боятся переходить дорогу
В Бишкеке установили новый светофор с лазерной подсветкой
В Бишкеке светофоры массово отключаются из-за перебоев с электричеством
Заторы. Установлены дополнительные светофоры на улице Льва Толстого в Бишкеке
Пробки в Бишкеке. Как «умные» системы разгружают дороги в городе
Хотели как лучше, а получилось как всегда: жители жалуются на мэрию Бишкека
Разбитый светофор на Токомбаева/Сухэ-Батора в Бишкеке не убирают вторую неделю
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;приложении &laquo;Тундук&raquo; у&nbsp;части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления В приложении «Тундук» у части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления
Жители микрорайона &laquo;Аламедин-1&raquo; в&nbsp;Бишкеке выступают против сноса стоянки Жители микрорайона «Аламедин-1» в Бишкеке выступают против сноса стоянки
Соцфонд объяснил возможное уменьшение пенсионных накоплений в&nbsp;&laquo;Тундуке&raquo; Соцфонд объяснил возможное уменьшение пенсионных накоплений в «Тундуке»
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
12:00
Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир — про последствия Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир —...
11:51
Жители жилмассива «Рухий Мурас» просят обустроить тротуар на улице Анкара
11:48
Поставить камеры видеофиксации просят бишкекчане на участке проспекта Жибек Жолу
11:45
В Турции начался основной суд по делу экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу
11:44
Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ