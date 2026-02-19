Жители столицы сообщили о неисправности пешеходной секции светофора на пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ-Батора. По их словам, на данном участке ежедневно дорогу переходят много детей, однако сигнал для пешеходов не работает.

«Здесь очень много детей переходят дорогу, а машины едут даже со второй полосы. Это создает опасную ситуацию», — говорят жители.

Они просят соответствующие службы отремонтировать светофор и организовать постоянный мониторинг неработающих объектов регулирования движения.

Кроме того, жители предлагают пересмотреть схему движения на данном перекрестке либо предусмотреть одновременное включение зеленого сигнала для пешеходов по всему перекрестку, чтобы повысить уровень безопасности.

