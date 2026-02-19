Жители столицы сообщили о неисправности пешеходной секции светофора на пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ-Батора. По их словам, на данном участке ежедневно дорогу переходят много детей, однако сигнал для пешеходов не работает.
«Здесь очень много детей переходят дорогу, а машины едут даже со второй полосы. Это создает опасную ситуацию», — говорят жители.
Они просят соответствующие службы отремонтировать светофор и организовать постоянный мониторинг неработающих объектов регулирования движения.
