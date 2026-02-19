16:47
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Агент 024

В Бишкеке на Юнусалиева — Сухэ-Батора не работает пешеходный светофор

Жители столицы сообщили о неисправности пешеходной секции светофора на пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ-Батора. По их словам, на данном участке ежедневно дорогу переходят много детей, однако сигнал для пешеходов не работает.

«Здесь очень много детей переходят дорогу, а машины едут даже со второй полосы. Это создает опасную ситуацию», — говорят жители.

Они просят соответствующие службы отремонтировать светофор и организовать постоянный мониторинг неработающих объектов регулирования движения.

Кроме того, жители предлагают пересмотреть схему движения на данном перекрестке либо предусмотреть одновременное включение зеленого сигнала для пешеходов по всему перекрестку, чтобы повысить уровень безопасности.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/362712/
просмотров: 344
Версия для печати
Материалы по теме
Большие пробки из-за неработающего светофора на Жибек Жолу и Абдрахманова
Пять причин, почему детям не рекомендуют держать пост орозо
Депутат о водоемах в «Мурас-Ордо»: погибли восемь детей, сколько еще должно?
Семья как приоритет: Кыргызстан усиливает профилактику социальных рисков
Бишкекчане пожаловались на открытый щит светофора. Туда могут залезть дети
Второй этап каравана по профилактике насилия в отношении детей запущен в КР
С насилием и бюрократией сталкиваются женщины в КР при взыскании алиментов
Государственный алиментный фонд предлагают создать в Кыргызстане
Детей с аутизмом все больше. В Бишкеке международные эксперты обсудят проблему
Около 60 детей в день получают экстренную стоматологическую помощь в НЦОМиД
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в&nbsp;магазин на&nbsp;улице Московской В Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в магазин на улице Московской
Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у&nbsp;дома на&nbsp;Джунусалиева, 84 Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на Джунусалиева, 84
Жители жилмассива &laquo;Кок-Жар&raquo; в&nbsp;Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра
По&nbsp;пояс в&nbsp;снегу: в&nbsp;Таласе учителя пробирались на&nbsp;олимпиаду через сугробы По пояс в снегу: в Таласе учителя пробирались на олимпиаду через сугробы
Бизнес
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
19 февраля, четверг
16:44
Брат короля Великобритании бывший принц Эндрю задержан по делу Эпштейна Брат короля Великобритании бывший принц Эндрю задержан...
16:40
Проект «Центральная Азия на перекрестке идей и культур» открывается в Москве
16:27
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
16:25
Эльвира Сурабалдиева стала председателем комитета ЖК
16:13
В Бишкеке в 2025 году отремонтировали 122 улицы протяженностью 92 километра