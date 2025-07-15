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Общество

Суд оставил Тилекмата Куренова в СИЗО до 19 сентября

Ленинский райсуд Бишкека 15 июля, рассмотрев меру пресечения активисту Тилекмату Куренову, продлил ему срок содержания под стражей до 19 сентября. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на адвоката Айбека Турдиева.

Активист подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР. По этому делу правоохранители также задержали пятерых человек, среди которых правозащитница Рита Карасартова. Она также находится в СИЗО, а ее дело засекретили.

Напомним, 19 апреля ГКНБ доставил разыскиваемого активиста Тилекмата Кудайберген уулу в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужб, находясь за пределами республики, он через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти. 21 апреля Первомайский районный суд избрал Тилекмату Кудайберген уулу меру пресечения в виде ареста в СИЗО до 19 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336335/
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