Суд рассмотрит меру пресечения по делу Тилекмата Куренова

В Ленинском районном суде Бишкека состоится заседание по делу Тилекмата Куренова, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 19 апреля Тилекмата Куренова задержали и экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов в Кыргызстан. Государственный комитет национальной безопасности ранее сообщил, что его подозревают в совершении тяжких преступлений против основ конституционного строя. По версии следствия, Тилекмат Куренов вместе с сообщниками размещал в социальных сетях провокационные материалы с призывами к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти.

Адвокат подсудимого Айбек Турдуев заявил, что его подзащитный чувствует себя хорошо, жалоб на условия содержания в СИЗО-21 и на действия следствия у него нет. Айбек Турдуев подчеркнул, что дело ведется в строгом соответствии с законом.

Фото 24.kg. Адвокат подсудимого Айбек Турдуев

Защитник также прокомментировал слухи о якобы краже паспорта Куренова в ОАЭ, в которой упоминался бывший депутат Жогорку Кенеша Эмиль Жамгырчиев. По его словам, данная информация подтверждения не получила.

Срок ареста Тилекмата Куренова истекает сегодня, и, отметил адвокат, с большой вероятностью его продлят еще на месяц.