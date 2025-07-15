Караван здоровья прибыл в Иссык-Кульскую область

В Тонском районе началась работа специального медицинского передвижного комплекса «Ден соолук кербени», оказывающего бесплатную медицинскую помощь населению. В настоящее время группа врачей работает в селе Тогуз-Булак, где 10 специалистов оказывают бесплатную медицинскую помощь жителям.

Фото из интернета. Караван здорповья

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В составе бригады — акушер-гинеколог, педиатр, терапевт, травматолог-ортопед, специалист по УЗИ, маммолог и другие специалисты.

Большая часть, а это 11 сел района, расположена в горных и отдаленных местностях. Поэтому такие передвижные бригады имеют огромное значение для населения, отмечают организаторы.

Медицинские услуги предоставляются бесплатно, акцент делается на профилактические осмотры, обследования и консультирование пациентов. До этого врачи побывали в Нарынской области.