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Общество

Караван здоровья прибыл в Иссык-Кульскую область

В Тонском районе началась работа специального медицинского передвижного комплекса «Ден соолук кербени», оказывающего бесплатную медицинскую помощь населению. В настоящее время группа врачей работает в селе Тогуз-Булак, где 10 специалистов оказывают бесплатную медицинскую помощь жителям.

из интернета
Фото из интернета. Караван здорповья

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В составе бригады — акушер-гинеколог, педиатр, терапевт, травматолог-ортопед, специалист по УЗИ, маммолог и другие специалисты.

Большая часть, а это 11 сел района, расположена в горных и отдаленных местностях. Поэтому такие передвижные бригады имеют огромное значение для населения,  отмечают организаторы.

Медицинские услуги предоставляются бесплатно, акцент делается на профилактические осмотры, обследования и консультирование пациентов. До этого врачи побывали в Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336260/
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