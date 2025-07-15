13:15
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Скутер сбил ребенка в районе пансионата «Аврора» на Иссык-Куле

Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов сообщил о происшествии на пляже «Аврора» в Иссык-Кульской области, где водный скутер сбил семилетнего ребенка во время купания. Инцидент произошел в районе пансионата «Аврора». По словам парламентария, водитель скутера находился в состоянии алкогольного опьянения.


Ребенок был немедленно доставлен в местную больницу для оказания медицинской помощи. 49-летний водитель скутера задержан.
Напомним, что в марте 2025 года принят закон, ограничивающий использование водных скутеров на озере Иссык-Куль. Согласно изменениям в Закон КР «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» и Кодекс КР о правонарушениях, запрещено использование двухтактных скутеров и гидроциклов. Разрешено использование водного транспорта с четырехтактными и электрическими двигателями только в специально отведенных туристических зонах, где нет массового скопления людей, с обязательным соблюдением экологических норм и правил безопасности.
За нарушение этих норм предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 5 до 15 тысяч сомов, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч сомов. Повторное нарушение влечет за собой более серьезные санкции.
В связи с происшествием на пляже «Аврора» ожидается проведение дополнительных проверок и мероприятий по обеспечению безопасности отдыхающих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336259/
просмотров: 544
Версия для печати
Материалы по теме
Заснул с леденцом во рту. Из желудка ребенка врачи извлекли пластиковую палочку
Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль
В Бодруме кыргызстанка под следствием за избиение сына. МИД выясняет подробности
Скутеры под прицелом: в Чуйской области массово штрафуют нарушителей ПДД
В Бишкеке задержан мужчина, который находился в подвале с маленькой девочкой
Более 700 скутеров и мопедов водворены на штрафстоянки в Кыргызстане
Надо что-то делать. Торага Жогорку Кенеша поднял проблему скутеристов без прав
В Сокулуке врачи сделали ребенку укол и заразили его ВИЧ — депутат
В Нижнечуйском в результате ДТП погиб 17-летний пассажир
За использование на озере Иссык-Куль гидроциклов теперь будут штрафовать
Популярные новости
До&nbsp;1&nbsp;сентября нужно уплатить налог на&nbsp;жилые дома и&nbsp;придомовые участки До 1 сентября нужно уплатить налог на жилые дома и придомовые участки
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Как в&nbsp;Кыргызстане поступить в&nbsp;вуз онлайн: пошаговая инструкция Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Бизнес
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
15 июля, вторник
12:44
В Таласе задержали врача по подозрению в получении незаконного вознаграждения В Таласе задержали врача по подозрению в получении неза...
12:43
Караван здоровья прибыл в Иссык-Кульскую область
12:42
Четверо неизвестных проделали дыру в ограждении, чтобы пересечь железную дорогу
12:35
Скутер сбил ребенка в районе пансионата «Аврора» на Иссык-Куле
12:34
Недостоверная информация. Подменой презумпции невиновности обеспокоен юрист