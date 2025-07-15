Скутер сбил ребенка в районе пансионата «Аврора» на Иссык-Куле

Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов сообщил о происшествии на пляже «Аврора» в Иссык-Кульской области, где водный скутер сбил семилетнего ребенка во время купания. Инцидент произошел в районе пансионата «Аврора». По словам парламентария, водитель скутера находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок был немедленно доставлен в местную больницу для оказания медицинской помощи. 49-летний водитель скутера задержан.Напомним, что в марте 2025 года принят закон, ограничивающий использование водных скутеров на озере Иссык-Куль. Согласно изменениям в Закон КР «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» и Кодекс КР о правонарушениях, запрещено использование двухтактных скутеров и гидроциклов. Разрешено использование водного транспорта с четырехтактными и электрическими двигателями только в специально отведенных туристических зонах, где нет массового скопления людей, с обязательным соблюдением экологических норм и правил безопасности.За нарушение этих норм предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 5 до 15 тысяч сомов, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч сомов. Повторное нарушение влечет за собой более серьезные санкции.В связи с происшествием на пляже «Аврора» ожидается проведение дополнительных проверок и мероприятий по обеспечению безопасности отдыхающих.