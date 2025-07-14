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Общество

На Иссык-Куле с помощью подводных дронов изучают затопленный город

Группа российских ученых, прибывших в Кыргызстан в составе экспедиции под эгидой Русского географического общества для изучения затопленного поселения в озере Иссык-Куль, применила при проведении работ подводные дроны. Об этом журналистам рассказал руководитель экспедиции, сотрудник Института археологии Российской академии наук Максим Меньшиков.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«Подводные дроны позволяют вести съемку под водой, проводить разведки», — сказал он.

Ученые также используют прибор для «составления планов под водой», поскольку это гораздо менее затратно, чем работа водолазов.

«Мы хотим отработать те методики, которые позволяют исследовать памятник до того, как начать его раскапывать. Это заставляет нас учиться придумывать методы, которые позволяют сначала максимум информации снять с памятника, не разрушая его раскопками. Мы как раз сейчас над этим работаем. И один из этапов под эгидой РГО — очень интересный проект. Совместно с ребятами-технарями из Москвы и Санкт-Петербурга мы используем роботов для подводных работ, которые нам позволят ускориться», — пояснил глава экспедиции.

В состав российской экспедиции также входят ученые-дендрохронологи, изучающие «годовые кольца деревьев с целью получения датировок». «Это важно для археологии, потому что дендрохронология — наиболее четкий и точно датирующий метод в археологии. То есть мы знаем год гибели дерева, и по годовым кольцам, соответственно, можем вычислить дату постройки какого-либо объекта и так далее», — отметил Максим Меньшиков.

На Иссык-Куль также приехали палеосейсмологи.

«В этом регионе изучение археологии без палеосейсмологов не так интересно, поскольку меня, как археолога, например, в первую очередь интересует именно то взаимодействие, которое ландшафт оказывал на человека и человек на ландшафт. Мы сейчас сидим недалеко от затопленного города, памятника археологии, который находится под водой. Он погиб, ушел под воду в результате сейсмической деятельности, какой-то сейсмической катастрофы», — сказал ученый.

Затопленное поселение, существовавшее в X-XIII веках, находится на глубине примерно 5 метров в районе села Тору-Айгыр на расстоянии примерно в 1 километр от береговой линии. Его длина составляет около 5 километров, а ширина — 1 километр. Экспедиция, посвященная юбилею Петра Семенова-Тянь-Шанского, прибыла на Иссык-Куль для изучения причин гибели этого древнего города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336072/
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