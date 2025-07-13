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Общество

Nordwind Airlines планирует запустить прямые авиарейсы из Тюмени в Бишкек

Российская Nordwind Airlines до конца 2025 года планирует запустить прямые рейсы из Тюмени в Бишкек и Душанбе. Об этом журналистам сообщил коммерческий директор авиакомпании Антон Маттис.

«Из Тюмени на текущий момент выполняем полеты по четырем направлениям — Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала и Ош (Кыргызстан). До конца текущего года мы начнем полеты еще по двум маршрутам — это Бишкек и Душанбе. И с очень большой степенью вероятности будет еще седьмой маршрут — Худжанд», — проинформировал он.

Напомним, ранее Nordwind Airlines осуществляла сезонные рейся по маршруту Санкт-Петербург - Тамчи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336062/
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