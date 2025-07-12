В Бишкеке 12 июля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +32 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Хан-Тенгри, Кыбыла, Таш-Рабат.

Памятные даты

Международный день фотографа

Фото из интернета

Образ и деяния святой Вероники послужили тому, что ее почитают как покровительницу фотографов и фотографии. Поэтому день ее памяти — 12 июля — любители и профессионалы отмечают как День фотографа.

Отмечать его решено еще и потому, что в этот день в 1854 году родился Джордж Истмен — основатель компании Kodak, сделавший «фотографию доступной всем».

Всемирный день бортпроводника

Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок.

Главная обязанность современного бортпроводника — обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Таттыбюбю Турсунбаева

Фото из интернета. Таттыбюбю Турсунбаева в фильме «Эхо любви» (1974)

12 июля 1944 года в селе Чаек Джумгальского района родилась актриса театра и кино, заслуженная артистка Киргизской ССР Таттыбюбю Турсунбаева.

Выступала на сцене Кыргызского государственного драматического театра, сыграла около 100 ролей. Много и плодотворно работала в кино — снялась в фильмах «Тополек мой в красной косынке», «Восхождение на Фудзияму», «Материнское поле», «Пираты XX века» и многих других.

В 1971-м режиссер Толомуш Океев пригласил Таттыбюбю Турсунбаеву на роль Уркуи в фильме «Поклонись огню».

Умерла 21 декабря 1981 года.

В Бишкеке в 2014-м установлен бюст Таттыбюбю Турсунбаевой.

Родился режиссер Джали Соданбек

Фото из интернета

Родился 12 июля 1948 года в Нарыне. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, режиссерский факультет. Народный артист КР, профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», преподает на кафедре «Кино и телевидение».

Создал шесть полнометражных художественных фильмов: «Процесс», «Не ищи объяснения», «Дилетант», «Гибель во имя рождения», «Переполох», «Будь что будет».

В 1990-м фильм Джали Соданбека «Гибель во имя рождения» в рамках Ванкуверского международного кинофестиваля показан в 14 крупнейших городах США и Канады.

Автор ряда документальных фильмов, из них «Из тьмы веков» и «Семья» куплены несколькими странами.

Родился профессор Омор Касымов

Фото из интернета

Родился 12 июля 1955 года во Фрунзе.

Омор Касымов — ученый-педагог, известный в республике, странах СНГ и дальнего зарубежья. Его научные исследования посвящены важнейшим проблемам окружающей и производственной среды, влиянию процессов трудовой деятельности и условий труда на организм человека, продлению жизни и работоспособности.

При его участии созданы интегрированные обучающие программы семейной медицины и общественного здравоохранения, которые внедрены в учебный процесс; разработаны новые образовательные технологии, создана система непрерывной подготовки и повышения квалификации медицинских работников с учетом современных требований к медицинскому образованию.

Автор более 220 научно-учебных работ, в том числе 14 монографий, сборников, 29 методических рекомендаций. Подготовил 21 кандидата и 12 докторов наук.

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