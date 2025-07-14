Зеленая молодежь: кто и зачем спасает природу в Кыргызстане

Изменение климата, глобальное потепление, загрязнение воздуха, океанов и морей, вымирание видов, разрушение экосистем, чрезмерное потребление ресурсов и выброс отходов в окружающую среду — проблемы, с которыми сталкивается сегодня население Земли.

Если еще 20 лет назад люди не задумывались о переработке отходов, экономии воды, сохранении флоры и природных ресурсов, то сегодня, сталкиваясь с последствиями бесконтрольного потребления, нам приходится менять привычки.

В Кыргызстане проблема экологии тоже в повестке. Почти каждый день мы слышим о последствиях загрязнения воздуха, вырубки лесов, нехватки зеленых зон в городах, загрязнения Иссык-Куля, урбанизации без экопланирования, слабого экологического контроля со стороны государства.

24.kg рассказывает о людях, которые в одиночку и в команде пытаются спасти экологию Кыргызстана. Они утверждают одно — этому и будущему поколению нужна страна, где люди дышат чистым воздухом, гуляют в тени деревьев и пьют чистую воду.

Изучение проблемы изнутри

Самар Канатов, 23-летний парень, активно участвует в круглых столах и международных конференциях по экологии, представляя Кыргызстан. Последняя инициатива, в которой участвовал экоактивист — диалог для улучшения климатической политики страны с учетом потребностей детей и молодежи.

«Это одна из самых уязвимых от изменения климата групп. Ее раннее вовлечение необходимо, потому что молодое поколение — это поколение, которое будет жить с последствиями сегодняшних проблем. Я думаю, в последние годы вовлечение молодежи выросло, ее роль и влияние увеличивается именно в сфере экологии, потому что каждый год появляются ситуативные проекты и инициативы», — отмечает Самар Канатов.

Фото Самара Канатова

У молодых ребят есть мотивация с этим бороться, потому что это актуальная проблема, и они хотят принести пользу обществу. Но им не хватает поощрения. Чтобы такие инициативы продолжались, молодые люди должны видеть, что могут связать с этим учебу или карьеру. Самар Канатов.

Он выделил три острые проблемы Кыргызстана, которые в долгосрочной перспективе будут иметь серьезные последствия.

1. В стране происходит деградация почвы. Это сильно воздействует на экономику и жизнь людей, так как почти половина населения Кыргызстана так или иначе связана с сельским хозяйством.

2. По словам Самара Канатова, незаметно подбирается проблема потери биоразнообразия из-за изменения климата и человеческой деятельности. Это грозит вымиранием местных животных, включая снежного барса, марала, медведей и других.

3. Вездесущая проблема изменения климата, которая затрагивает все сектора.

Самар Канатов отмечает, что стратегические диалоги и активные инициативы одинаково значимы. Проекты в виде субботников и переработки мусора являются локальным решением проблемы, а принятие законов и формирование политики имеют масштабный характер для страны.

По его словам, важным шагом к улучшению экологической ситуации в стране является осведомленность населения. «Нужно работать с людьми. Необходимо донести до них: вместо субботников надо лучше управлять отходами и меньше мусорить», — говорит активист

Осведомленность и просвещение

В Кыргызстане работает платформа Ecoadam, которая рассказывает об изменении климата, его влиянии на жизнь и здоровье людей, дает советы, как стать более экологичным.

Основатель проекта 29-летний Исмаил Карыпов, экоактивист и контент-мейкер, который постоянно рассказывает об инициативах и новостях в мире экологии. Движение, начавшееся во время пандемии как онлайн-марафон, сейчас продолжается в виде просветительского Instagram-проекта.

«Когда COVID закончился, пришла идея открыть Instagram-аккаунт. Теперь Ecoadam — это неформальное молодежное движение, куда любой человек может прийти с идеей, и мы можем сделать что-то вместе. С ребятами встречаемся раз в полгода, создаем контент, а потом не спеша публикуем. Со времен карантина мы провели три онлайн-марафона, потому что поняли: самая главная проблема в данной ситуации — это нехватка осведомленности и осознанности», — считает Исмаил Карыпов.

Экоактивист параллельно ведет информационную кампанию, занимается проектами по посадке деревьев и организует тренинги. При этом у парня есть постоянная работа.

Люди говорят «Ой, опять про этот климат», потому что они понимают — это вредно, но не осознают, насколько это влияет на них самих Исмаил Карыпов

Он отмечает, что отсутствие осознанности у людей оказывает негативное влияние на экологию страны.

«Люди все видят и понимают, но не осознают. Например, нельзя сжигать мусор, это все понимают. Но не осознают, что этим вредят окружающей среде, здоровью детей и взрослых. Этот дым никуда не уходит, он оседает на фрукты и овощи, а мы потом этим питаемся. Наша задача — доносить, что климат — это не всегда о том, что происходит на Западе, в Америке, это о том, что происходит здесь и сейчас», — рассказывает эко-активист.

По статистике сейчас чаще всего болеет молодежь. Вы задавались вопросом, почему? Это все связано с загрязнением окружающей среды. Исмаил Карыпов

Лидер молодежного движения пытается донести до людей, что аллергии, непереносимость лактозы, кожные заболевания и другие болезни, которые так часто встречаются у молодежи, — следствие загрязнения окружающей среды и смога.

Активист обращает внимание на значимого игрока в загрязнении через термин Green Washing — корпорации, которые через экологический обман отбеливают репутацию в глазах потребителей.

«Они выделяют деньги, чтобы отбелить свое имя. Это спектакль. Если бы в реальности они как-то хотели что-то изменить, то предпринимали бы больше действий. Вместо экоакций лучше бы установили заводы по переработке пластика в больших странах. Они этого не делают, потому что слишком затратно, хотя действительно экологично», — отмечает Исмаил Карыпов.

Сажаем деревья, чтобы создать новые леса

Один из захватывающих примеров экоактивизма — это Исражидин Зарипов, который с командой высадил тысячу саженцев тяньшанской ели в лесу горнолыжного комплекса «Норус». Парень рассказал, что не все саженцы прижились из-за жары и открытой прикорневой системы, но теперь команда перешла на закрытую корневую систему саженцев с высокой приживаемостью и планирует дальше высажать деревья.

Он хочет сделать фестиваль по посадке леса ежегодным и планирует очередную посадку уже этой осенью.

«Мы провели первый фестиваль по посадке леса, организовали его всего лишь за неделю, без какого-либо таргета собрали 120 человек. По большей части это нужно было, чтобы почувствовать почву и понять настрой людей», — говорит Исражидин.

«С лесхозом договорились, ориентировочно это будет в Кегеты. Я должен высаживать именно там, где есть тень и влага, чтобы саженцы прижились. Наша цель — создать новые леса», — добавляет он.

В Бишкеке идет массовая вырубка деревьев, и остаются открытыми вопросы: Какие деревья посадят? Как они приживутся и через сколько лет смогут выполнять функцию фильтра для города?

Исражидин Зарипов отметил, что с радостью посадит деревья и в столице за свои финансы и со своей командой, если власти города позволят.

Я хочу поговорить с властями, с «Бишкекзеленстроем». Если они готовы выделить определенные участки, я с радостью буду сажать, подключу всех. Я хочу разбудить людей и донести, что любой может сажать деревья. Вместе мы можем вернуть Бишкеку статус зеленого города. Самар Канатов

Переработка кассовых чеков

С помощью гранта девушка и ее команда начали работу: за неделю у ребят собиралось до 20 килограммов чеков, хотя они брали их только в университете «Манас» и АУЦА. Активисты собирали чеки, сортировали и в лаборатории «Манаса» удаляли токсичные вещества (BPA/BPS), а очищенную бумагу перерабатывали.

Еще один пример доступного экологического проекта — переработка чеков. Молодая 24-летняя эколог-инженер Аяна Мырзабекова во время учебы в университете заметила проблему: из-за токсинов на чеках, их невозможно переработать с обычной бумагой.

Какие экопроекты еще есть

«Мы не собирали чеки по городу, потому что понимали: чем больше их возьмем, тем больше надо перерабатывать, а оборудование не позволяло это сделать. Сейчас мы приостановили проект, но я собираюсь его развивать», — рассказала девушка.Многим молодым людям небезразлична экология в Кыргызстане. Они реализуют проекты и, даже сталкиваясь с масштабностью проблемы, не сдаются.

24.kg выделило экоинициативы, которые ежедневно борются с проблемами смога, загрязнения и изменения климата.

«Жердин Балдары» — молодежное движение, которое ежегодно проводит высадку деревьев в горах по всей стране, вовлекая местные сообщества.

UpKel — перерабатывающий мини-завод в Бишкеке, где из пластиковых крышек делают стулья, столы, украшения и другие полезные вещи.

MoveGreen — экологическая организация, которая следит за качеством воздуха, проводит исследования, конкурсы и обучающие кампании по всей Центральной Азии.

«Жашыл Мун» — небольшая молодежная инициатива, устраивающая экоквизы в регионах, чтобы повысить осведомленность по проблемам экологии.

«Жашыл Мурас» — национальная кампания по озеленению, запущенная в марте 2022 года по инициативе президента Садыра Жапарова и направленная на высадку миллионов деревьев по всему Кыргызстану с целью сохранения природы и повышения климатической устойчивости.

«Органический аймак» (Bio-KG) продвигает органическое сельское хозяйство в Таласской и Нарынской областях, обучает фермеров и сертифицирует более 800 хозяйств.