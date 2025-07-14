Зеленая молодежь: кто и зачем спасает природу в Кыргызстане

Изменение климата, глобальное потепление, загрязнение воздуха, океанов и морей, вымирание видов, разрушение экосистем, чрезмерное потребление ресурсов и выброс отходов в окружающую среду — проблемы, с которыми сталкивается сегодня население Земли.
Если еще 20 лет назад люди не задумывались о переработке отходов, экономии воды, сохранении флоры и природных ресурсов, то сегодня, сталкиваясь с последствиями бесконтрольного потребления, нам приходится менять привычки.
В Кыргызстане проблема экологии тоже в повестке. Почти каждый день мы слышим о последствиях загрязнения воздуха, вырубки лесов, нехватки зеленых зон в городах, загрязнения Иссык-Куля, урбанизации без экопланирования, слабого экологического контроля со стороны государства.
24.kg рассказывает о людях, которые в одиночку и в команде пытаются спасти экологию Кыргызстана. Они утверждают одно — этому и будущему поколению нужна страна, где люди дышат чистым воздухом, гуляют в тени деревьев и пьют чистую воду.
Изучение проблемы изнутриСамар Канатов, 23-летний парень, активно участвует в круглых столах и международных конференциях по экологии, представляя Кыргызстан. Последняя инициатива, в которой участвовал экоактивист — диалог для улучшения климатической политики страны с учетом потребностей детей и молодежи.
«Это одна из самых уязвимых от изменения климата групп. Ее раннее вовлечение необходимо, потому что молодое поколение — это поколение, которое будет жить с последствиями сегодняшних проблем. Я думаю, в последние годы вовлечение молодежи выросло, ее роль и влияние увеличивается именно в сфере экологии, потому что каждый год появляются ситуативные проекты и инициативы», — отмечает Самар Канатов.
У молодых ребят есть мотивация с этим бороться, потому что это актуальная проблема, и они хотят принести пользу обществу. Но им не хватает поощрения. Чтобы такие инициативы продолжались, молодые люди должны видеть, что могут связать с этим учебу или карьеру.Самар Канатов.
Он выделил три острые проблемы Кыргызстана, которые в долгосрочной перспективе будут иметь серьезные последствия.
1. В стране происходит деградация почвы. Это сильно воздействует на экономику и жизнь людей, так как почти половина населения Кыргызстана так или иначе связана с сельским хозяйством.
2. По словам Самара Канатова, незаметно подбирается проблема потери биоразнообразия из-за изменения климата и человеческой деятельности. Это грозит вымиранием местных животных, включая снежного барса, марала, медведей и других.
3. Вездесущая проблема изменения климата, которая затрагивает все сектора.
По его словам, важным шагом к улучшению экологической ситуации в стране является осведомленность населения. «Нужно работать с людьми. Необходимо донести до них: вместо субботников надо лучше управлять отходами и меньше мусорить», — говорит активист
Осведомленность и просвещениеВ Кыргызстане работает платформа Ecoadam, которая рассказывает об изменении климата, его влиянии на жизнь и здоровье людей, дает советы, как стать более экологичным.
Основатель проекта 29-летний Исмаил Карыпов, экоактивист и контент-мейкер, который постоянно рассказывает об инициативах и новостях в мире экологии. Движение, начавшееся во время пандемии как онлайн-марафон, сейчас продолжается в виде просветительского Instagram-проекта.
Экоактивист параллельно ведет информационную кампанию, занимается проектами по посадке деревьев и организует тренинги. При этом у парня есть постоянная работа.
Люди говорят «Ой, опять про этот климат», потому что они понимают — это вредно, но не осознают, насколько это влияет на них самихИсмаил Карыпов
Он отмечает, что отсутствие осознанности у людей оказывает негативное влияние на экологию страны.
«Люди все видят и понимают, но не осознают. Например, нельзя сжигать мусор, это все понимают. Но не осознают, что этим вредят окружающей среде, здоровью детей и взрослых. Этот дым никуда не уходит, он оседает на фрукты и овощи, а мы потом этим питаемся. Наша задача — доносить, что климат — это не всегда о том, что происходит на Западе, в Америке, это о том, что происходит здесь и сейчас», — рассказывает эко-активист.Лидер молодежного движения пытается донести до людей, что аллергии, непереносимость лактозы, кожные заболевания и другие болезни, которые так часто встречаются у молодежи, — следствие загрязнения окружающей среды и смога.
По статистике сейчас чаще всего болеет молодежь. Вы задавались вопросом, почему? Это все связано с загрязнением окружающей среды.Исмаил Карыпов
Активист обращает внимание на значимого игрока в загрязнении через термин Green Washing — корпорации, которые через экологический обман отбеливают репутацию в глазах потребителей.
«Они выделяют деньги, чтобы отбелить свое имя. Это спектакль. Если бы в реальности они как-то хотели что-то изменить, то предпринимали бы больше действий. Вместо экоакций лучше бы установили заводы по переработке пластика в больших странах. Они этого не делают, потому что слишком затратно, хотя действительно экологично», — отмечает Исмаил Карыпов.
Сажаем деревья, чтобы создать новые лесаОдин из захватывающих примеров экоактивизма — это Исражидин Зарипов, который с командой высадил тысячу саженцев тяньшанской ели в лесу горнолыжного комплекса «Норус». Парень рассказал, что не все саженцы прижились из-за жары и открытой прикорневой системы, но теперь команда перешла на закрытую корневую систему саженцев с высокой приживаемостью и планирует дальше высажать деревья.
Он хочет сделать фестиваль по посадке леса ежегодным и планирует очередную посадку уже этой осенью.
«С лесхозом договорились, ориентировочно это будет в Кегеты. Я должен высаживать именно там, где есть тень и влага, чтобы саженцы прижились. Наша цель — создать новые леса», — добавляет он.
В Бишкеке идет массовая вырубка деревьев, и остаются открытыми вопросы: Какие деревья посадят? Как они приживутся и через сколько лет смогут выполнять функцию фильтра для города?
Исражидин Зарипов отметил, что с радостью посадит деревья и в столице за свои финансы и со своей командой, если власти города позволят.
Я хочу поговорить с властями, с «Бишкекзеленстроем». Если они готовы выделить определенные участки, я с радостью буду сажать, подключу всех. Я хочу разбудить людей и донести, что любой может сажать деревья. Вместе мы можем вернуть Бишкеку статус зеленого города.Самар Канатов
Переработка кассовых чековЕще один пример доступного экологического проекта — переработка чеков. Молодая 24-летняя эколог-инженер Аяна Мырзабекова во время учебы в университете заметила проблему: из-за токсинов на чеках, их невозможно переработать с обычной бумагой.
С помощью гранта девушка и ее команда начали работу: за неделю у ребят собиралось до 20 килограммов чеков, хотя они брали их только в университете «Манас» и АУЦА. Активисты собирали чеки, сортировали и в лаборатории «Манаса» удаляли токсичные вещества (BPA/BPS), а очищенную бумагу перерабатывали.
Какие экопроекты еще естьМногим молодым людям небезразлична экология в Кыргызстане. Они реализуют проекты и, даже сталкиваясь с масштабностью проблемы, не сдаются.
24.kg выделило экоинициативы, которые ежедневно борются с проблемами смога, загрязнения и изменения климата.
- «Жердин Балдары» — молодежное движение, которое ежегодно проводит высадку деревьев в горах по всей стране, вовлекая местные сообщества.
- UpKel — перерабатывающий мини-завод в Бишкеке, где из пластиковых крышек делают стулья, столы, украшения и другие полезные вещи.
- MoveGreen — экологическая организация, которая следит за качеством воздуха, проводит исследования, конкурсы и обучающие кампании по всей Центральной Азии.
- «Жашыл Мун» — небольшая молодежная инициатива, устраивающая экоквизы в регионах, чтобы повысить осведомленность по проблемам экологии.
- «Жашыл Мурас» — национальная кампания по озеленению, запущенная в марте 2022 года по инициативе президента Садыра Жапарова и направленная на высадку миллионов деревьев по всему Кыргызстану с целью сохранения природы и повышения климатической устойчивости.
- «Органический аймак» (Bio-KG) продвигает органическое сельское хозяйство в Таласской и Нарынской областях, обучает фермеров и сертифицирует более 800 хозяйств.
- «Зеленый Альянс Кыргызстана» — инициатива по объединению сил общества для реализации принципов зеленой экономики и устойчивого развития в стране.