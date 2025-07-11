На обновленном постаменте памятника Манасу в Бишкеке появятся знаменитые строки из эпоса: «Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым» — в переводе: «Приручил соколов, сделал их ловчими птицами, собрал разрозненные племена и сделал из них народ». Эскизные изображения сегодня опубликованы мэрией Бишкека.

Фото мэрии Бишкека. «Курама жыйып журт кылдым»: на новом постаменте Манасу появятся строки из эпоса

Это решение принято в рамках реставрации монумента, которая идет с начала 2025 года и курируется Министерством культуры. Планируется, что обновленный постамент будет торжественно открыт ко Дню независимости (31 августа).

Выбор именно этих строк — символичен. Они передают суть миссии Манаса: объединение. Манас не только побеждает врагов, он создает народ из разрозненных племен, «курама» — смесь разных родов и земель. Он не разрушает — он собирает.

Примечательно, что именно эту мысль подчеркивает и современный политический контекст. Сегодняшняя кыргызская власть, во главе с Садыром Жапаровым, тоже апеллирует к идеям национального единства. В своей инаугурационной речи в 2021 году президент Кыргызстана заявлял, что «время пришло не бороться, а собирать народ». Он также часто использует термины из эпоса в своих выступлениях, подчеркивая преемственность и символическую связь с Манасом как с национальным объединителем.

Как сказал один из участников рабочей группы по реставрации: «Эти строки — не просто украшение. Это напоминание о том, кто мы и откуда. И куда идем».

Если посмотрим на дословный перевод «Кулалы таптап куш кылдым» получится «Приручил сокола, сделал из него ловчую птицу». Эта метафора означает: устранил врагов и превратил их в союзников, подчинил их себе, подобно тому, как приручают хищных птиц.

«Курама жыйып журт кылдым». «Курама» — это «смешанные», то есть представители разных племен. Здесь говорится, что Манас объединил разрозненные роды и племена в единое государство, создал народ — кыргызов.

Если посмотреть на исторический контекст, то эти слова произносит Манас как символ своих побед и единения народа. Они повторяются в разных вариантах эпоса. В одном варианте перед смертью Манаса сказано: «Собрал из разрозненных родов я народ, пойманного коршуна превратил в сокола».

Можно сказать, что строки на постаменте работают как мост: между эпической древностью и современной государственной идеологией. Манас объединял «кураму» в народ. Сегодняшняя власть стремится объединить страну после многих лет политических потрясений и недоверия. В этом смысле Манас снова становится не просто героем, а архетипом лидера.