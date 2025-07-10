В Кыргызстане обнаружены останки динозавров, которых нет больше нигде в мире

В Кыргызстане обнаружены останки динозавров, которые не встречаются больше нигде в мире. Это означает, что найденные виды являются эндемичными для данной территории. Об этом 24.kg рассказал Айзек Бакиров, и. о. директора Института геологии имени М.М.Адышева НАН КР.

По словам ученого, в 2025 году были организованы экспедиции совместно с зарубежными коллегами из Германии и Англии. В результате в районе города Таш-Кумыра были обнаружены новые местонахождения Юрского периода (возрастом около 165 миллионов лет), которые предстоит изучить.

Найденное местонахождение было законсервировано, поскольку пока отсутствует необходимое финансирование для проведения дальнейших раскопок.

Стоит отметить, что в прошлом году в районе Таш-Кумыра уже находили новый вид хищных динозавров группы теропод. Тогда в раскопках участвовали немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене.

«Находки остатков динозавров начались в начале прошлого века, и с тех пор продолжаются. Находятся новые места, изучаются новые виды динозавров», — сказал ученый.

Айзек Бакиров отметил, что на данный момент на территории Кыргызстана известно более 30 местонахождений динозавров, подчеркнув, что местные ученые проводят огромную работу в данном направлении.