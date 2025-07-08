Упростить выборы председателей квартальных и домовых комитетов хотят в Бишкеке

Мэрия Бишкека намерена улучшить деятельность муниципальных территориальных управ. Проект постановления городского кенеша вынесен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что одним из основных препятствий для эффективного функционирования квартальных и домовых комитетов является трудность собрать 35 процентов представителей от общего числа жильцов для участия в выборах, как указано в действующем положении.

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«Часто выборы не могут быть проведены из-за низкой явки, что ограничивает возможность жителей принимать участие в управлении. В условиях постоянной внутренней миграции населения, а также в связи с возможными административными и социальными барьерами для отдельных групп людей (отсутствие прописки, люди с низким уровнем доходов, лица с инвалидностью и так далее), выполнение условия об участии в выборах 35 процентов от общего числа жителей становится практически невозможным в некоторых районах», — отмечают в мэрии.

Для упрощения процедуры выборов и обеспечения реального участия граждан в процессе управления на местном уровне предлагается снизить минимальный порог участия в выборах до 25 процентов от общего числа жильцов. Такой подход сделает выборы более доступными и реальными для большинства жителей, считают чиновники.

Как уточняется, члены квартальных и домовых комитетов избираются сейчас сроком на два года.

В целях повышения эффективности их деятельности предлагается увеличить срок избрания до трех лет с ограничением на избрание на второй срок подряд.

По завершении трехлетнего срока член комитета не сможет баллотироваться на следующий срок без перерыва, однако будет иметь возможность вновь участвовать в выборах через три года.

Кроме того, вносится норма для повышения ответственности председателей квартальных и домовых комитетов за выполнение возложенных на них функций и взаимодействие с органами местного самоуправления.